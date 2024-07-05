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Кардиолог рассказал, как защитить сердце в жару
Здоровье

Сегодня, 16:35

1 мин.

Кардиолог рассказал, как защитить сердце в жару

Мария Маковей
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Девушка на приеме у кардиолога
Фото dmphoto/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» врач-кардиолог, эндокринолог Илья Луконин рассказал, как защитить сердце в жаркую погоду.

«В жару сердце испытывает сильную нагрузку. Если в течение длительного времени человек подвергается воздействию высоких температур и ничего не делает с этим, то это может привести к снижению артериального давления. Что, в свою очередь, приведет к снижению поступления кислорода в организм», — объяснил доктор.

По словам эксперта, в жаркую погоду важно поддерживать водный баланс, в пиковые часы жары (с 09.00 до 17.00) не выходить из дома. Также нужно нормализовать питание — есть больше овощей и фруктов и исключить алкоголь, а при выходе на улицу обязательно надевать головной убор.

«Тяжелый физический труд лучше отложить на потом. Если у вас диагностированы сердечно-сосудистые заболевания, необходимо быть особенно осторожным, контролировать давление и соблюдать все рекомендации лечащего врача», — заключил кардиолог.

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