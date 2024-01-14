Врач перечислил основные симптомы обморока
Бледная кожа, липкий пот, шум в ушах, головокружение и потемнение в глазах — основные симптомы обморока, считает врач высшей категории Александр Горячев.
Однако в разговоре с «СЭ» эксперт отметил, что в зависимости от сопутствующих состояний может возникнуть головная боль и боль в сердце, одышка. Потом человек падает или плавно садиться на землю.
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