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Врач перечислил основные симптомы обморока
Здоровье

Сегодня, 18:45

0 мин.

Врач перечислил основные симптомы обморока

Мария Маковей
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У девушки кружится голова
Фото bymuratdeniz/istockphoto.com
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Бледная кожа, липкий пот, шум в ушах, головокружение и потемнение в глазах — основные симптомы обморока, считает врач высшей категории Александр Горячев.

Однако в разговоре с «СЭ» эксперт отметил, что в зависимости от сопутствующих состояний может возникнуть головная боль и боль в сердце, одышка. Потом человек падает или плавно садиться на землю.

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