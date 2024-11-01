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Терапевт рассказала, чем опасен бесконтрольный прием витаминов
Здоровье

Сегодня, 15:45

1 мин.

Терапевт рассказала, чем опасен бесконтрольный прием витаминов

Мария Задорожная
Автор
Марина Долгушкина
Врач-терапевт
Девушка держит витамины
Фото bymuratdeniz, iStock
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В последние годы наблюдается рост популярности витаминов и добавок, которые люди принимают для укрепления здоровья. Эксклюзивно для «СЭ» врач-терапевт Марина Долгушкина рассказала о рисках, связанных с бесконтрольным приемом этих веществ.

«Многие люди думают, что если что-то полезно, то больше — значит лучше. Это заблуждение. Например, жирорастворимые витамины, такие как A, D, E и K, накапливаются в организме и их избыток может вызвать токсические реакции», — отметила эксперт.

Также врач подчеркнула, что бесконтрольный прием витаминов может маскировать настоящие проблемы со здоровьем. Так, некоторые симптомы, например усталость или головные боли, могут быть связаны не с дефицитом витаминов, а с заболеваниями щитовидной железы или анемией.

«Прием витаминов в таких случаях не только не поможет, но и затруднит правильную диагностику», — сказала доктор.

В завершение разговора терапевт посоветовала пациентам подходить к вопросу приема витаминов более осознанно.

«Перед началом приема любых добавок, будь то витамины или минералы, важно проконсультироваться со специалистом. Он определит ваши индивидуальные потребности на основе анализа крови и других обследований», — подытожила врач.

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