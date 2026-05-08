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ВОЗ предупредил о вспышке опасного штамма хантавируса
Здоровье

8 мая, 17:05

1 мин.

ВОЗ предупредил о вспышке опасного штамма хантавируса

Кристина Гергис
Автор
Медицинская лаборатория
Фото Niphon Khiawprommas, iStock

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует мировую вспышку наиболее опасного типа хантавируса, пишет Telegram-канал SHOT. Речь идет об андском штамме. Это практически единственная разновидность вируса, способная передаваться от человека к человеку. При этом готовой вакцины от него пока не существует.

Угроза масштабного распространения заболевания возникла после локальной вспышки на нидерландском лайнере MV Hondius. Там зафиксировано три летальных исхода. 149 пассажиров уже разъехались по разным странам. Особую тревогу вызывает инкубационный период андского штамма — он может достигать 49 дней. В отличие от этого андского хантавируса, остальные разновидности передаются исключительно через продукты жизнедеятельности грызунов.

В беседе с SHOT микробиолог Александр Гинцбург отметил, что в России пока не фиксировали случаев заражения андским штаммом хантавируса, а значит, специализированной вакцины в стране тоже нет. Ученый пояснил: в Институте Гамалеи разработаны технологии для создания банка вакцин. Наличие такого банка существенно ускорило бы процесс разработки препаратов против конкретных штаммов в период вспышек заболеваний. В отсутствие этой базы создание вакцины с нуля в условиях экстренной ситуации потребует значительно большего времени.

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