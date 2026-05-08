В Роспотребнадзоре назвали симптомы хантавируса

В Атлантическом океане на круизном лайнере MV Hondius произошла вспышка острого респираторного синдрома, вызванного хантавирусом. Три пассажира погибли. По данным Роспотребнадзора, хантавирусы чаще всего провоцируют развитие геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), а инкубационный период инфекции может варьироваться от четырех до 49 дней.

На первых этапах болезнь напоминает грипп. У зараженных повышается температура, появляется озноб, резкая головная боль и боль в мышцах, а также наблюдается покраснение лица. В некоторых случаях возникают дополнительные симптомы: носовые кровотечения и появление крови в моче. Пациенты нередко жалуются на боли в животе и поясничной области. Характерным признаком заболевания служит резкое сокращение объема выделяемой мочи. В тяжелых случаях может развиться анурия.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует при появлении первых признаков болезни незамедлительно обращаться к врачу.

Важно учитывать, что вакцины против возбудителей ГЛПС на сегодняшний день не существует.