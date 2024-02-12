Гастроэнтеролог рассказала, как избежать обострения гастрита

Врач-гастроэнтеролог Наталья Корочанская в эксклюзивном разговоре с «СЭ» отметила, что боли при гастрите могут спровоцировать инфекция Helicobacter pylori, неправильное питание, вредные привычки, хронический стресс, некоторые системные и аутоиммунные заболевания и пр.

«Если вы страдаете гастритом, следует соблюдать особые меры, чтобы избежать его обострения. В первую очередь это щадящая диета. Исключите раздражающие слизистую желудка продукты и напитки: крепкий алкоголь, газированные напитки (даже минеральную воду с газом), крепкий кофе, фастфуд, острые соусы, маринады, солености, копчения. Ограничьте в рационе содержание богатых грубой клетчаткой овощей (сырая капуста, морковь, яблоки). Старайтесь есть более щадящую пищу: отварные, тушеные, запеченные блюда», — объяснила врач.

Как отметила доктор, не все начинают лечение при неприятных ощущениях в желудке, а предпочитают купировать их анальгетиками. Важно посетить гастроэнтеролога при первых же признаках заболевания, во избежание негативных последствий и осложнений.

«Нужно учитывать, что болевой синдром при гастрите сигнализирует о неправильной работе органа. Поэтому избавляться от боли следует при помощи препаратов, направленных на устранение самой болезни. Это не означает, что неприятные ощущения нужно терпеть и ограничиваться приемом лекарств, которые только купируют боль», — добавила эксперт.