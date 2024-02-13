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Зачем нужно чистить язык: ответ стоматолога
Здоровье

13 февраля, 15:45

1 мин.

Стоматолог объяснил, зачем чистить язык

Мария Маковей
Автор
Девушка держит зубную щетку и показывает язык.
Фото CoffeeAndMilk/istockphoto.com
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Стоматолог Олег Янушевич считает, что неприятный запах изо рта провоцирует зубной налет на языке. Кроме того, он способствует развитию патогенной микрофлоры в полости рта.

По его словам, чистка языка — это, в первую очередь, лечение и профилактика кандидоза. Он выглядит как серый или желтоватый налет во рту, в том числе на языке. В народе его называют молочницей.

Как объяснил эксперт, дрожжеподобный грибок рода Candida присутствует в нормальной микрофлоре полости рта, но при приеме некоторых лекарств, диабете и снижении иммунитета может спровоцировать развитие инфекции. Чаще всего это происходит у детей или взрослых после 60 лет, пишут «Аргументы и Факты».

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