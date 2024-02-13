Стоматолог объяснил, зачем чистить язык

Стоматолог Олег Янушевич считает, что неприятный запах изо рта провоцирует зубной налет на языке. Кроме того, он способствует развитию патогенной микрофлоры в полости рта.

По его словам, чистка языка — это, в первую очередь, лечение и профилактика кандидоза. Он выглядит как серый или желтоватый налет во рту, в том числе на языке. В народе его называют молочницей.

Как объяснил эксперт, дрожжеподобный грибок рода Candida присутствует в нормальной микрофлоре полости рта, но при приеме некоторых лекарств, диабете и снижении иммунитета может спровоцировать развитие инфекции. Чаще всего это происходит у детей или взрослых после 60 лет, пишут «Аргументы и Факты».