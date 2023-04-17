Дерматолог объяснила, как мыть руки, чтобы избежать раздражения кожи

Врач-дерматолог Ирина Шуляк рассказала «СЭ», как часто нужно мыть руки и что делать, чтобы избежать раздражения кожи. «Мыть руки нужно не только, когда вы пришли с улицы — это обязательно, но и когда у вас был контакт с другим человеком, незнакомым вам. Безусловно, необходимо мыть руки перед едой. А также перед уходовыми процедурами, например, нанесением крема», — предупредила специалист.

Мыть руки, по словам Ирины Шуляк, можно часто. Но, чтобы это не навредило состоянию кожи и не спровоцировало сухость, шелушение и зуд, нужно соблюдать важное правило. «Мыть руки можно до шести-восьми раз за день. Подойдет любое, самое обычное мыло. Главное, после мытья использовать увлажняющий крем для рук — он убережет кожу от раздражения и повреждений», — пояснила дерматолог.

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