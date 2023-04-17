Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 21:45

Дерматолог объяснила, как мыть руки, чтобы избежать раздражения кожи

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мытье рук с мылом в раковине.
Фото Freepik/freepik

Врач-дерматолог Ирина Шуляк рассказала «СЭ», как часто нужно мыть руки и что делать, чтобы избежать раздражения кожи. «Мыть руки нужно не только, когда вы пришли с улицы — это обязательно, но и когда у вас был контакт с другим человеком, незнакомым вам. Безусловно, необходимо мыть руки перед едой. А также перед уходовыми процедурами, например, нанесением крема», — предупредила специалист.

Мыть руки, по словам Ирины Шуляк, можно часто. Но, чтобы это не навредило состоянию кожи и не спровоцировало сухость, шелушение и зуд, нужно соблюдать важное правило. «Мыть руки можно до шести-восьми раз за день. Подойдет любое, самое обычное мыло. Главное, после мытья использовать увлажняющий крем для рук — он убережет кожу от раздражения и повреждений», — пояснила дерматолог.

Ранее мы рассказывали, как выбрать хороший крем для рук.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
2
0
Читайте также
Парламент Британии начал расследование в отношении премьера Сунака
Трепова после теракта пыталась пустить оперативников по ложному следу
Суд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима
Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы
Популярное видео
Анонс Кубка Стэнли, будущее «Вашингтона» и «Питтсбурга»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Ротенберг — тренер сборной
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Алексей Морозов: потолок зарплат, реформы, перекрестный плей-офф
Александр Крылов: судейство, перекрестный плей-офф
Игорь Есмантович: будущее Федорова, отъезд хоккеистов
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Малкин остался без плей-офф
«Калгари» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач Сурненкова рассказала, какими опасностями грозит сон с открытым ртом
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости