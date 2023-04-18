Косметолог объяснила, как избавиться от шершавых пяток и натоптышей

На сайте издания «Кубанские новости» поделились рекомендациями косметолога Ирины Солнцевой, которые помогут убрать натоптыши и сухую кожу на пятках. «Огрубевшая кожа на пятках — проблема, которой подвержены и мужчины, и женщины. Справиться с ней можно не только салонными процедурами, но и домашними рецептами. Для этого вам понадобятся самые простые средства, которые всегда под рукой, а главное — желание и терпение», — заявила специалист.

Маска от натоптышей, трещин на пятках и шершавой кожи включает глицерин и любой из этих трех ингредиентов в сочетании один к одному: столовый уксус, нашатырный спирт, перекись водорода. «На распаренные стопы нанесите средство, сверху наденьте пакет или обмотайте пищевой пленкой, затем носки. Через 20-30 минут маску можно смыть, а на ночь смазать ноги жирным кремом и надеть носки», — резюмировала Ирина Солнцева.

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