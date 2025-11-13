Дерматолог назвала главные причины появления перхоти

Причиной перхоти чаще всего становятся внутренние сбои в работе организма или внешние раздражители, включая неподходящую косметику. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

По ее словам, при нарушениях внутренних процессов может изменяться состав кожного сала и пота, что создает благоприятную среду для размножения условно-патогенных грибков, провоцирующих шелушение кожи головы. В подобных случаях терапию следует подбирать совместно с гастроэнтерологом и дерматологом.

Чтобы эффективно устранить проблему, сначала стоит оценить состояние желудочно-кишечного тракта, а уже затем подключать местные средства, например шампуни с кетоконазолом. Егорова подчеркнула, что схема ухода должна подбираться индивидуально, с учетом типа кожи и особенностей каждого пациента.

Она добавила, что шелушение нередко вызвано аллергической реакцией на шампунь: в такой ситуации появляются зуд и покраснение, а симптомы исчезают после отмены неподходящего продукта.