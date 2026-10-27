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Сегодня, 17:30

1 мин.

Кому нельзя заниматься плаванием: врач Павел Трахтман назвал противопоказания и опасные заболевания

Мария Задорожная
Автор
Мужчина плавает
Фото PeopleImages, iStock

Плавание считается одним из наиболее доступных видов физической активности, однако при некоторых заболеваниях занятия в воде могут представлять опасность. О противопоказаниях в беседе с «СЭ» рассказал врач, доктор медицинских наук Павел Трахтман.

Одним из абсолютных противопоказаний специалист назвал декомпенсированную сердечную недостаточность. При погружении в воду до уровня шеи у людей с ослабленной работой левого желудочка могут возникать нарушения кровообращения.

Осторожность необходима при нарушениях сердечного ритма, неконтролируемой гипертонии и после недавно перенесенного инфаркта. В таких случаях возможность тренировок следует предварительно обсудить с врачом.

Отдельного внимания требуют заболевания центральной нервной системы, в частности эпилепсия. По словам Трахтмана, плавание при таком диагнозе возможно, но требует особых мер безопасности и контроля опытного наставника.

Временно отказаться от посещения бассейна рекомендуется при острых инфекциях, отите, открытых ранах и некоторых кожных заболеваниях. Ограничением также может стать обострение хронической болезни.

Специалист предупредил и о рисках плавания в холодной воде. Особенно опасным резкое охлаждение может быть для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При этом Трахтман советует не ограничиваться только плаванием. Занятия в воде практически не создают механической нагрузки на скелет, необходимой для укрепления костей. Поэтому тренировки в бассейне полезно сочетать с другими видами физической активности.

Что такое плато в&nbsp;плавании.Что такое плато в плавании и как его побороть — отвечает тренер

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