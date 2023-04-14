Трихолог назвала 5 принципов, которые избавят от перхоти

Врач-дерматовенеролог, трихолог нутрициолог Елена Богатова рассказала «СЭ», почему появляется перхоть и как от нее избавиться. «Перхоть — это состояние, при котором клетки кожи головы отмирают, шелушатся и осыпаются белыми частицами. Обычно ее вызывает избыточное образование и ороговение клеток кожи головы, а также грибок Malassezia, питающийся жирными выделениями кожи», — пояснила специалист.

По словам Елены Богатовой, есть несколько методов, которые помогут убрать перхоть. Во-первых, нужно использовать специальные шампуни от перхоти. Они содержат активные ингредиенты (селеновая кислота, пиритион цинка и другие), которые контролируют рост грибка и снижают ороговение кожи. Во-вторых, важно регулярно мыть волосы, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и избыточный жировой секрет. В-третьих, стоит избегать горячей воды и стайлинговых инструментов. «Горячая вода, частое использование фена, утюжка или приборов для завивки могут высушивать кожу головы, вызывая ее ороговение и увеличивая риск появления перхоти», — предупредила трихолог. В-четвертых, следует регулярно делать массаж кожи головы — это улучшит кровообращение и снимет омертвевшие клетки. В-пятых, важно правильно питаться и ухаживать за волосами (расчесывать, укладывать). «Правильное питание, богатое витаминами и минералами, такими как цинк, витамины D и B6, Омега-3 жирные кислоты, поддержит здоровье кожи головы и волос», — подытожила Елена Богатова.

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