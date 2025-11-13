Стиль жизни
Терапевт объяснил, почему в покое может быть высокий пульс
Сегодня, 21:15

Мария Задорожная
Измерение пульса
Фото :Nastasic, iStock

Учащенное сердцебиение в состоянии покоя может иметь разные причины — от эмоционального напряжения и дефицита кислорода до изменений в рационе или даже внутреннего кровотечения. Об этом RT рассказал врач-терапевт, кардиолог и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

«Может быть эмоциональное какое-то переживание, недостаточность кислорода. Зашел в помещение, а кислорода не хватает — и пульс повышается. Какие-то изменения в пищевом поведении — например, если употреблять много воды или кофе, чай, тоже может такое быть», — пояснил эксперт.

Кондрахин также отметил, что для некоторых людей повышенный пульс — хроническое, постоянное состояние.

«Бывает такое, когда никаких предвестников нет, а пульс высокий... Дело в том, что есть определенная норма. Что считать высоким пульсом? 80 — это пульс высокий. Но это еще верхняя граница нормы», — сказал кардиолог.

Врач добавил, что озабоченность собственным состоянием сама по себе является основанием обратиться к специалисту.

«Если человека беспокоит пульс, то это уже повод для обращения к врачу», — резюмировал он, напомнив, что у отдельных людей высокий пульс может быть врожденной особенностью.

Нормальный пульс: какой должен быть у&nbsp;человека и&nbsp;норма по&nbsp;возрастам.Какой пульс считается хорошим: норма по возрастам
