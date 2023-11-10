7 групп продуктов, полезных для здоровья суставов

Многим приходилось когда-либо сталкиваться с болью в суставах. Причины могут быть разные: спортивная или бытовая травма, воспалительные процессы. В таких случаях не обойтись без врачебной помощи, самолечение может только ухудшить ситуацию.

Наряду с медикаментозной терапией следует также есть продукты, полезные для здоровья суставов. Рассказываем, что должно быть в рационе.

Молоко и молочные продукты

Молоко, сыр и молочные продукты богаты кальцием и фосфором, которые необходимы для здоровья суставов. При выборе следует отдавать предпочтение тем продуктам, которые имеют невысокую жирность.

Яйца и печень трески

Для того чтобы кальций усваивался, необходим витамин D. Он синтезируется в организме под воздействием солнечного света. Также его можно получать из пищи: например, из яиц и печени трески.

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Свежие овощи и фрукты

Цветная и белокочанная капуста, брокколи, морковь — все эти и многие другие свежие овощи и фрукты обогащают организм витаминами, микро- и макроэлементами. Среди прочих в них также присутствует кальций, который придает костям прочность, предотвращая развитие остеопороза. Особенно полезными для здоровья считаются крестоцветные овощи.

Рыба и морепродукты

Согласно исследованию, омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаление, которое может быть вызвано таким заболеванием, как, например, ревматоидный артрит. Поэтому желательно, чтобы рыба и морепродукты присутствовали в рационе. Также омега-3 богаты льняное масло, рыбий жир, орехи.

Перец чили

Не совсем привычный и знакомый, но полезный для суставов продукт, по данным Роспотребнадзора, — перец чили. Несколько экстремальный способ укрепить суставы объясняется содержанием в стручковых видах перца, в том числе в чили, вещества под названием капсаицин. Считается, что оно способствует уменьшению воспалительных процессов в организме.

Ягоды

Антиоксидантные свойства ягод способствуют снижению риска возникновения воспалительных процессов в суставах и в организме в целом. Доказано, что сок из ягод также обладает полезными свойствами.

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Мясо

Мясо — источник белка животного происхождения, который необходим для нормального развития и функционирования костной, мышечной ткани, суставов. Помимо этого, костный бульон, например, оказывает благотворное влияние на здоровье суставов.

Коллаген — это незаменимый белок, который обеспечивает структуру многочисленных тканей организма. По мере того как человек стареет, организм производит меньше коллагена. Снижение его уровня может отрицательно сказаться на коже, суставах и соединительной ткани.

Разумеется, наиболее важное значение для здоровья суставов имеет не только наличие этих продуктов в рационе, но еще и способ приготовления и чувство меры при их употреблении. Помимо этого, для здоровья суставов необходима регулярная и адекватная физическая нагрузка, контроль и своевременное лечение заболеваний.