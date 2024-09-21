Как правильно варить пельмени и сколько по времени

Пельмени — это блюдо, которое пробовал, пожалуй, каждый. Некоторые покупают замороженные пельмени в магазине и готовят, когда нет сил или времени долго возиться на кухне. Другие предпочитают лепить пельмени самостоятельно. Рассказываем, как и сколько варить пельмени разными способами.

Как готовить пельмени

Как готовить пельмени в кастрюле

При варке пельмени могут слипнуться. Поэтому нужно налить в кастрюлю достаточно воды: около двух литров на каждые полкилограмма продукции. Стоит учитывать, что при загрузке пельменей они займут большую часть объема кастрюли, а в процессе готовки еще и поднимутся на поверхность. Поэтому кастрюля должна быть довольно вместительной.

Для лучшего вкуса в воду можно добавить лавровый лист (2-3 листа на кастрюлю), перец горошком (5-6 штук), розмарин или приправы для мяса. В покупных пельменях обычно уже есть соль, поэтому добавлять ее в воду необязательно. Исключение — самолепные пельмени и пельменный суп. Для них воду нужно солить из расчета одна чайная ложка соли на литр жидкости.

Способ приготовления:

Воду довести до кипения. В кипящую воду быстро небольшими порциями или по одному закинуть пельмени, перемешать их, чтобы они не слиплись между собой и не пристали ко дну. Когда пельмени начнут всплывать на поверхность, убавить огонь. После всплытия пельмени среднего размера варить 5-7 минут, мини-пельмени — 3-5 минут, крупные — 10 минут. Готовые пельмени откинуть на дуршлаг или вытащить шумовкой, полить маслом, чтобы не слипались, и подавать горячими. Оставлять продукт в воде не рекомендуется: тесто разбухнет, а фарш станет водянистым.

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Как готовить пельмени в микроволновке

В микроволновой печи можно приготовить относительно небольшую порцию пельменей. Важно подобрать довольно глубокую посудину. Под нее желательно поставить плоскую тарелку, чтобы не чистить всю микроволновку, если вода вдруг выльется.

Способ приготовления:

Вскипятить воду, вылить ее в миску, в которой будут готовиться пельмени, при необходимости посолить. Можно использовать свежесваренный овощной или мясной бульон. По желанию добавить приправы. Положить в воду пельмени, следя за тем, чтобы уровень жидкости был на 1-2 см выше поверхности пельменей. Накрыть миску крышкой для микроволновой печи. Установить высокую мощность микроволновки (от 750 до 1000 Вт), готовить 5-7 минут. Проверить готовность можно, посмотрев на цвет фарша в одном из пельменей. При необходимости доготовить. Подавать пельмени, как обычно.

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Как готовить пельмени в мультиварке

Общее время готовки в мультиварке даже меньше, чем при использовании обычной плиты. При этом не нужно следить за процессом приготовления.

Способ приготовления:

Вскипятить воду, добавить приправы и, при необходимости, соль. Пельмени поместить в чашу мультиварки, добавить немного масла и залить водой так, чтобы уровень жидкости был на 1-2 см выше поверхности пельменей. Установите корзину для готовки на пару, чтобы уменьшить пенообразование. Закрыть крышку мультиварку, перевести ее в режим готовки на пару. Выставить время: 8-10 минут.

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Как готовить пельмени в пароварке

Пароварка подходит людям, предпочитающим сохранять максимум полезных свойств блюда. Отметим, что покупные пельмени не становятся полезнее, если приготовить их в пароварке.

Способ приготовления:

Налить воду в пароварку. Смазать маслом нижний отсек пароварки, выложить на него пельмени в один слой, по необходимости посолить. Закрыть крышку. Готовить 20-25 минут.

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Сколько по времени варятся пельмени

Сколько варить пельмени в кастрюле

Мясные, рыбные и овощные пельмени варятся примерно одинаковое время, ведь размер начинки не отличается, а тесто готовится одинаково долго.

Значение имеет размер пельменей: для мини-пельменей тесто делается более тонким, оно готовится меньше. Большие пельмени, в том числе домашние, варятся дольше из-за объема начинки и толщины теста.

Среднее время варки:

среднего размера пельмени — 5-7 после всплытия;

мини-пельмени — 3-5 минут после всплытия;

крупные пельмени — 10-12 минут после всплытия.

Сколько варить пельмени в микроволновке

При готовке в микроволновой печи имеет значение не только размер пельменей, но и мощность прибора.

Среднее время готовки

при мощности 750-800 Вт — 7-10 минут (в зависимости от размера);

при мощности 850-900 Вт — 6-8 минут (в зависимости от размера);

при мощности 950-1000 Вт — 5-7 минут (в зависимости от размера).

Фото istockphoto.com/Roxiller

Сколько варить пельмени в мультиварке

Время готовки в мультиварке зависит от метода приготовления и от размера пельменей.

Среднее время готовки:

на воде — 8-10 минут;

на пару — 15-17 минут.

Сколько варить пельмени в пароварке

При приготовлении на пару пельмени не погружены в жидкость, поэтому готовятся неравномерно. Это значит, что для полной готовности нужно намного больше времени.

Среднее время готовки: