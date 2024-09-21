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Как варить пельмени: сколько варить пельмени в кастрюле и мультиварке
Питание и еда

Сегодня, 10:00

5 мин.

Как правильно варить пельмени и сколько по времени

Мария Сальникова
Автор
Александра Степаненко
Нутрициолог
Пельмени в тарелке
Фото istockphoto.com/Anastasiya Larionova
Пельмени со сметаной
Фото istockphoto.com/Roxiller
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Пельмени — это блюдо, которое пробовал, пожалуй, каждый. Некоторые покупают замороженные пельмени в магазине и готовят, когда нет сил или времени долго возиться на кухне. Другие предпочитают лепить пельмени самостоятельно. Рассказываем, как и сколько варить пельмени разными способами.

Как готовить пельмени

Как готовить пельмени в кастрюле

При варке пельмени могут слипнуться. Поэтому нужно налить в кастрюлю достаточно воды: около двух литров на каждые полкилограмма продукции. Стоит учитывать, что при загрузке пельменей они займут большую часть объема кастрюли, а в процессе готовки еще и поднимутся на поверхность. Поэтому кастрюля должна быть довольно вместительной.

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Для лучшего вкуса в воду можно добавить лавровый лист (2-3 листа на кастрюлю), перец горошком (5-6 штук), розмарин или приправы для мяса. В покупных пельменях обычно уже есть соль, поэтому добавлять ее в воду необязательно. Исключение — самолепные пельмени и пельменный суп. Для них воду нужно солить из расчета одна чайная ложка соли на литр жидкости.

Способ приготовления:

  1. Воду довести до кипения.

  2. В кипящую воду быстро небольшими порциями или по одному закинуть пельмени, перемешать их, чтобы они не слиплись между собой и не пристали ко дну.

  3. Когда пельмени начнут всплывать на поверхность, убавить огонь.

  4. После всплытия пельмени среднего размера варить 5-7 минут, мини-пельмени — 3-5 минут, крупные — 10 минут.

  5. Готовые пельмени откинуть на дуршлаг или вытащить шумовкой, полить маслом, чтобы не слипались, и подавать горячими. Оставлять продукт в воде не рекомендуется: тесто разбухнет, а фарш станет водянистым.

Пельмени в кастрюле
Фото istockphoto.com/Nataly Hanin

В микроволновой печи можно приготовить относительно небольшую порцию пельменей. Важно подобрать довольно глубокую посудину. Под нее желательно поставить плоскую тарелку, чтобы не чистить всю микроволновку, если вода вдруг выльется.

Способ приготовления:

  1. Вскипятить воду, вылить ее в миску, в которой будут готовиться пельмени, при необходимости посолить. Можно использовать свежесваренный овощной или мясной бульон.

  2. По желанию добавить приправы.

  3. Положить в воду пельмени, следя за тем, чтобы уровень жидкости был на 1-2 см выше поверхности пельменей.

  4. Накрыть миску крышкой для микроволновой печи.

  5. Установить высокую мощность микроволновки (от 750 до 1000 Вт), готовить 5-7 минут.

  6. Проверить готовность можно, посмотрев на цвет фарша в одном из пельменей. При необходимости доготовить.

  7. Подавать пельмени, как обычно.

Пельмени
Фото istockphoto.com/Sergey Statenin

Общее время готовки в мультиварке даже меньше, чем при использовании обычной плиты. При этом не нужно следить за процессом приготовления.

Способ приготовления:

  1. Вскипятить воду, добавить приправы и, при необходимости, соль.

  2. Пельмени поместить в чашу мультиварки, добавить немного масла и залить водой так, чтобы уровень жидкости был на 1-2 см выше поверхности пельменей.

  3. Установите корзину для готовки на пару, чтобы уменьшить пенообразование.

  4. Закрыть крышку мультиварку, перевести ее в режим готовки на пару.

  5. Выставить время: 8-10 минут.

Мультиварка
Фото istockphoto.com/Detry26

Пароварка подходит людям, предпочитающим сохранять максимум полезных свойств блюда. Отметим, что покупные пельмени не становятся полезнее, если приготовить их в пароварке.

Начинка пельменей, как правило, состоит из жирного мяса, что увеличивает калорийность блюда. Белая мука в тесте — источник быстрых углеводов. Они быстро усваиваются и повышают уровень сахара в крови.
Александра Степаненко
Нутрициолог

Способ приготовления:

  1. Налить воду в пароварку.

  2. Смазать маслом нижний отсек пароварки, выложить на него пельмени в один слой, по необходимости посолить.

  3. Закрыть крышку.

  4. Готовить 20-25 минут.

Пельмени в тарелке
Фото istockphoto.com/MarinaMassel

Сколько варить пельмени в кастрюле

Мясные, рыбные и овощные пельмени варятся примерно одинаковое время, ведь размер начинки не отличается, а тесто готовится одинаково долго.

Значение имеет размер пельменей: для мини-пельменей тесто делается более тонким, оно готовится меньше. Большие пельмени, в том числе домашние, варятся дольше из-за объема начинки и толщины теста.

Среднее время варки:

  • среднего размера пельмени — 5-7 после всплытия;

  • мини-пельмени — 3-5 минут после всплытия;

  • крупные пельмени — 10-12 минут после всплытия.

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Сколько варить пельмени в микроволновке

При готовке в микроволновой печи имеет значение не только размер пельменей, но и мощность прибора.

Среднее время готовки

  • при мощности 750-800 Вт — 7-10 минут (в зависимости от размера);

  • при мощности 850-900 Вт — 6-8 минут (в зависимости от размера);

  • при мощности 950-1000 Вт — 5-7 минут (в зависимости от размера).

Пельмени со сметаной
Фото istockphoto.com/Roxiller

Сколько варить пельмени в мультиварке

Время готовки в мультиварке зависит от метода приготовления и от размера пельменей.

Среднее время готовки:

  • на воде — 8-10 минут;

  • на пару — 15-17 минут.

Сколько варить пельмени в пароварке

При приготовлении на пару пельмени не погружены в жидкость, поэтому готовятся неравномерно. Это значит, что для полной готовности нужно намного больше времени.

Среднее время готовки:

  • 20-25 минут.
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