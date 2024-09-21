Как правильно варить пельмени и сколько по времени
Пельмени — это блюдо, которое пробовал, пожалуй, каждый. Некоторые покупают замороженные пельмени в магазине и готовят, когда нет сил или времени долго возиться на кухне. Другие предпочитают лепить пельмени самостоятельно. Рассказываем, как и сколько варить пельмени разными способами.
Как готовить пельмени
Как готовить пельмени в кастрюле
При варке пельмени могут слипнуться. Поэтому нужно налить в кастрюлю достаточно воды: около двух литров на каждые полкилограмма продукции. Стоит учитывать, что при загрузке пельменей они займут большую часть объема кастрюли, а в процессе готовки еще и поднимутся на поверхность. Поэтому кастрюля должна быть довольно вместительной.
Для лучшего вкуса в воду можно добавить лавровый лист (2-3 листа на кастрюлю), перец горошком (5-6 штук), розмарин или приправы для мяса. В покупных пельменях обычно уже есть соль, поэтому добавлять ее в воду необязательно. Исключение — самолепные пельмени и пельменный суп. Для них воду нужно солить из расчета одна чайная ложка соли на литр жидкости.
Способ приготовления:
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Воду довести до кипения.
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В кипящую воду быстро небольшими порциями или по одному закинуть пельмени, перемешать их, чтобы они не слиплись между собой и не пристали ко дну.
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Когда пельмени начнут всплывать на поверхность, убавить огонь.
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После всплытия пельмени среднего размера варить 5-7 минут, мини-пельмени — 3-5 минут, крупные — 10 минут.
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Готовые пельмени откинуть на дуршлаг или вытащить шумовкой, полить маслом, чтобы не слипались, и подавать горячими. Оставлять продукт в воде не рекомендуется: тесто разбухнет, а фарш станет водянистым.
Как готовить пельмени в микроволновке
В микроволновой печи можно приготовить относительно небольшую порцию пельменей. Важно подобрать довольно глубокую посудину. Под нее желательно поставить плоскую тарелку, чтобы не чистить всю микроволновку, если вода вдруг выльется.
Способ приготовления:
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Вскипятить воду, вылить ее в миску, в которой будут готовиться пельмени, при необходимости посолить. Можно использовать свежесваренный овощной или мясной бульон.
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По желанию добавить приправы.
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Положить в воду пельмени, следя за тем, чтобы уровень жидкости был на 1-2 см выше поверхности пельменей.
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Накрыть миску крышкой для микроволновой печи.
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Установить высокую мощность микроволновки (от 750 до 1000 Вт), готовить 5-7 минут.
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Проверить готовность можно, посмотрев на цвет фарша в одном из пельменей. При необходимости доготовить.
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Подавать пельмени, как обычно.
Как готовить пельмени в мультиварке
Общее время готовки в мультиварке даже меньше, чем при использовании обычной плиты. При этом не нужно следить за процессом приготовления.
Способ приготовления:
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Вскипятить воду, добавить приправы и, при необходимости, соль.
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Пельмени поместить в чашу мультиварки, добавить немного масла и залить водой так, чтобы уровень жидкости был на 1-2 см выше поверхности пельменей.
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Установите корзину для готовки на пару, чтобы уменьшить пенообразование.
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Закрыть крышку мультиварку, перевести ее в режим готовки на пару.
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Выставить время: 8-10 минут.
Как готовить пельмени в пароварке
Пароварка подходит людям, предпочитающим сохранять максимум полезных свойств блюда. Отметим, что покупные пельмени не становятся полезнее, если приготовить их в пароварке.
Начинка пельменей, как правило, состоит из жирного мяса, что увеличивает калорийность блюда. Белая мука в тесте — источник быстрых углеводов. Они быстро усваиваются и повышают уровень сахара в крови.
Способ приготовления:
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Налить воду в пароварку.
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Смазать маслом нижний отсек пароварки, выложить на него пельмени в один слой, по необходимости посолить.
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Закрыть крышку.
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Готовить 20-25 минут.
Сколько по времени варятся пельмени
Сколько варить пельмени в кастрюле
Мясные, рыбные и овощные пельмени варятся примерно одинаковое время, ведь размер начинки не отличается, а тесто готовится одинаково долго.
Значение имеет размер пельменей: для мини-пельменей тесто делается более тонким, оно готовится меньше. Большие пельмени, в том числе домашние, варятся дольше из-за объема начинки и толщины теста.
Среднее время варки:
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среднего размера пельмени — 5-7 после всплытия;
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мини-пельмени — 3-5 минут после всплытия;
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крупные пельмени — 10-12 минут после всплытия.
Сколько варить пельмени в микроволновке
При готовке в микроволновой печи имеет значение не только размер пельменей, но и мощность прибора.
Среднее время готовки
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при мощности 750-800 Вт — 7-10 минут (в зависимости от размера);
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при мощности 850-900 Вт — 6-8 минут (в зависимости от размера);
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при мощности 950-1000 Вт — 5-7 минут (в зависимости от размера).
Сколько варить пельмени в мультиварке
Время готовки в мультиварке зависит от метода приготовления и от размера пельменей.
Среднее время готовки:
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на воде — 8-10 минут;
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на пару — 15-17 минут.
Сколько варить пельмени в пароварке
При приготовлении на пару пельмени не погружены в жидкость, поэтому готовятся неравномерно. Это значит, что для полной готовности нужно намного больше времени.
Среднее время готовки:
- 20-25 минут.