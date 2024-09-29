Как приготовить эчпочмаки: 3 простых рецепта от шеф-повара

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Эчпочмак — это национальное блюдо татарской и башкирской кухонь. В Татарстане и Башкирии румяные, сочные и ароматные пирожки продаются практически на каждом шагу. Но не обязательно ехать в республики, чтобы попробовать это блюдо. Рассказали, как приготовить эчпочмаки в домашних условиях.

Как приготовить тесто для эчпочмаков

По традиции эчпочмаки делают из слоеного, дрожжевого и пресного теста. Но по словам шеф-повара Вячеслава Дегтева, предпочтительнее готовить эти пирожки из дрожжевого теста. Ингредиенты:

теплое молоко — 500 мл;

сухие дрожжи — 5 г;

растительное масло — 1 ст.л.;

сливочное масло — 70 г;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 ч.л.;

сахар — 1 ч.л.;

мука — 850 г.

Фото alvarez, iStock

Способ приготовления:

Растворить сухие дрожжи в теплом молоке и добавить растительное масло. Затем все перемешать и влить еще сливочное масло, вбить яйца, снова все перемешать. После добавить соль, сахар и муку. Замесить тесто и оставить его подниматься, накрыв салфеткой или полотенцем.

Рецепты эчпочмаков

Классический рецепт

Ингредиенты:

дрожжевое тесто — из рецепта выше;

баранина — 700 г;

картофель мелкий — 7 шт.;

лук — 4 шт.;

мясной бульон — 100 мл;

соль, перец — по вкусу.

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Способ приготовления:

Тесто замесить и оставить под полотенцем подниматься. Баранину нарезать, добавить мелко нарезанный картофель и лук, все перемешать, посолить и поперчить. Раскатать из теста кружочки и выложить в них начинку. Соединить края лепешек в трех местах, стараясь, чтобы получился треугольник, оставить дырочку. Выложить эчпочмаки на смазанный маслом противень и оставить на 20 минут. Поставить пирожки в духовку и печь их 7 минут при температуре 200 °С, потом уменьшить температуру до 170 °С и готовить еще 25 минут. Залить в отверстия эчпочмаков по одной-две чайной ложке мясного бульона, смазать пирожки желтком и оставить в духовом шкафу еще на 20 минут.

С курицей и картофелем

Ингредиенты:

дрожжевое тесто — из рецепта выше;

куриное филе — 250 г;

картофель — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

масло растительное — 2 ст.л.;

вода — 30 мл;

соль, перец — по вкусу.

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Способ приготовления:

Тесто замесить и оставить настояться. Разогреть сковороду с маслом, нарезанный мелко лук обжарить на ней в течение двух минут. Куриную грудку мелко нарезать и выложить к луку, перемешать и обжарить в течение пяти минут. Картофель очистить, нарезать на кубики и отправить на сковороду к курице и луку. Влить воду и оставить под крышкой на 15 минут, затем снять сковороду с огня и дать начинке остыть. Разогреть духовку до 180 °С. Раскатать из теста кружочки и выложить в них начинку. Соединить края лепешек в трех местах, стараясь, чтобы получился треугольник, оставить дырочку, дать настояться пирожкам. Выложить на смазанный маслом противень эчпочмаки и смазать их растопленным сливочным маслом. Выпекать пирожки в течение 20-30 минут. Готовые эчпочмаки достать из духовки и остудить до теплого состояния.

С картофелем и зеленью

Ингредиенты:

дрожжевое тесто — из рецепта выше;

картофель — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

зелень — 100 г;

масло растительное (для смазывания противня) — 1 ч.л.;

соль, перец — по вкусу.

Фото Tomas Llamas Quintas, iStock

Способ приготовления: