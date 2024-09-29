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Как правильно готовить эчпочмаки: рецепты вкусных эчпочмаков
Питание и еда

Сегодня, 10:00

4 мин.

Как приготовить эчпочмаки: 3 простых рецепта от шеф-повара

Мария Задорожная
Автор
Вячеслав Дегтев
Шеф-повар
Эчпочмаки на столе
Фото EM, iStock
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Эчпочмак — это национальное блюдо татарской и башкирской кухонь. В Татарстане и Башкирии румяные, сочные и ароматные пирожки продаются практически на каждом шагу. Но не обязательно ехать в республики, чтобы попробовать это блюдо. Рассказали, как приготовить эчпочмаки в домашних условиях.

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Как приготовить тесто для эчпочмаков

По традиции эчпочмаки делают из слоеного, дрожжевого и пресного теста. Но по словам шеф-повара Вячеслава Дегтева, предпочтительнее готовить эти пирожки из дрожжевого теста.

Ингредиенты:

  • теплое молоко — 500 мл;

  • сухие дрожжи — 5 г;

  • растительное масло — 1 ст.л.;

  • сливочное масло — 70 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • соль — 1 ч.л.;

  • сахар — 1 ч.л.;

  • мука — 850 г.

Девушка готовит тесто
Фото alvarez, iStock

Способ приготовления:

  1. Растворить сухие дрожжи в теплом молоке и добавить растительное масло.

  2. Затем все перемешать и влить еще сливочное масло, вбить яйца, снова все перемешать.

  3. После добавить соль, сахар и муку.

  4. Замесить тесто и оставить его подниматься, накрыв салфеткой или полотенцем.

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Рецепты эчпочмаков

Классический рецепт

Ингредиенты:

  • дрожжевое тесто — из рецепта выше;

  • баранина — 700 г;

  • картофель мелкий — 7 шт.;

  • лук — 4 шт.;

  • мясной бульон — 100 мл;

  • соль, перец — по вкусу.

Классические эчпочмаки
Фото EM, iStock

Способ приготовления:

  1. Тесто замесить и оставить под полотенцем подниматься.

  2. Баранину нарезать, добавить мелко нарезанный картофель и лук, все перемешать, посолить и поперчить.

  3. Раскатать из теста кружочки и выложить в них начинку.

  4. Соединить края лепешек в трех местах, стараясь, чтобы получился треугольник, оставить дырочку.

  5. Выложить эчпочмаки на смазанный маслом противень и оставить на 20 минут.

  6. Поставить пирожки в духовку и печь их 7 минут при температуре 200 °С, потом уменьшить температуру до 170 °С и готовить еще 25 минут.

  7. Залить в отверстия эчпочмаков по одной-две чайной ложке мясного бульона, смазать пирожки желтком и оставить в духовом шкафу еще на 20 минут.

С курицей и картофелем

Ингредиенты:

  • дрожжевое тесто — из рецепта выше;

  • куриное филе — 250 г;

  • картофель — 400 г;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • масло растительное — 2 ст.л.;

  • вода — 30 мл;

  • соль, перец — по вкусу.

Эчпочмаки с курицей и картофелем
Фото Olga Ivahnenko, iStock

Способ приготовления:

  1. Тесто замесить и оставить настояться.

  2. Разогреть сковороду с маслом, нарезанный мелко лук обжарить на ней в течение двух минут.

  3. Куриную грудку мелко нарезать и выложить к луку, перемешать и обжарить в течение пяти минут.

  4. Картофель очистить, нарезать на кубики и отправить на сковороду к курице и луку.

  5. Влить воду и оставить под крышкой на 15 минут, затем снять сковороду с огня и дать начинке остыть.

  6. Разогреть духовку до 180 °С.

  7. Раскатать из теста кружочки и выложить в них начинку.

  8. Соединить края лепешек в трех местах, стараясь, чтобы получился треугольник, оставить дырочку, дать настояться пирожкам.

  9. Выложить на смазанный маслом противень эчпочмаки и смазать их растопленным сливочным маслом.

  10. Выпекать пирожки в течение 20-30 минут.

  11. Готовые эчпочмаки достать из духовки и остудить до теплого состояния.

С картофелем и зеленью

Ингредиенты:

  • дрожжевое тесто — из рецепта выше;

  • картофель — 2 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • зелень — 100 г;

  • масло растительное (для смазывания противня) — 1 ч.л.;

  • соль, перец — по вкусу.

Эчпочмаки в тарелке
Фото Tomas Llamas Quintas, iStock

Способ приготовления:

  1. Тесто замесить и оставить под полотенцем подниматься.

  2. Лук и картофель очистить.

  3. Лук мелко нарезать и обжарить его на сковороде до прозрачности.

  4. Картофель нарезать на небольшие кубики, зелень измельчить.

  5. Картофель, лук и зелень смешать, посолить и поперчить.

  6. Раскатать из теста кружочки и выложить в них начинку.

  7. Соединить края лепешек в трех местах, стараясь, чтобы получился треугольник, оставить дырочку.

  8. Эчпочмаки выложить на противень, смазанный маслом, дать им настояться.

  9. Поставить пирожки в духовку, разогретую до 180 °С, на 30 минут.

  10. Достать эчпочмаки и дать им остыть.

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