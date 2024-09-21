5 идей, как оригинально приготовить баклажаны
Нежная мякоть и уникальный вкус делают баклажан идеальным ингредиентом для разнообразных кулинарных блюд. Этот продукт активно используют в разных кухнях мира. Вместе с нутрициологом собрали пять оригинальных блюд с баклажаном, которые точно захочется приготовить еще раз.
Капоната
Ингредиенты:
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баклажаны — 3 шт.;
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масло оливковое — для жарки;
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лук репчатый — 140 г;
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сахар — 50 г;
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каперсы — 90 г;
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оливки — 150 г;
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уксус винный, белый — 80 мл;
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паста томатная — 400 мл;
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базилик — по вкусу;
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соль — по вкусу;
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перец — по вкусу.
Способ приготовления:
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Баклажаны очистить от кожицы, нарезать кубиками и обжарить на оливковом масле.
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Отдельно обжарить лук с сахаром до золотистого цвета.
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Затем добавить туда каперсы, оливки, винный уксус и немного оливкового масла.
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Тушить около 5 минут, после чего добавить обжаренные баклажаны и томатную пасту. Готовить еще 7-10 минут.
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За несколько минут до конца всыпать мелко нарезанный базилик, соль и перец.
Запеченные баклажаны с фаршем и сыром
Ингредиенты:
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баклажаны большие — 2 шт.;
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фарш мясной — 300 г;
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луковица — 1 шт.;
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чеснок — 2 зубчика;
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помидор — 1 шт.;
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сыр — 100 г;
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масло оливковое — по вкусу;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу;
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специи (орегано, базилик) — по желанию;
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зелень — для украшения.
Способ приготовления:
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Разрезать баклажаны пополам вдоль и выскоблить мякоть, оставив около сантиметра от края. Посолить половинки и оставить на 20 минут. Затем промыть и обсушить.
-
На сковороде разогреть немного оливкового масла. Добавить нарезанный лук и обжарить до золотистого цвета.
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Добавить фарш и готовить, пока он не станет румяным. Добавить мелко нарезанный чеснок и мякоть баклажанов, обжаривать в течение пяти минут.
-
Нарезать помидор и добавить его в сковороду. Приправить солью, перцем и специями. Готовить еще пять минут.
-
Разогреть духовку до 180 °C. Наполнить половинки баклажанов приготовленной начинкой. Посыпать сверху тертым сыром.
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Выложить баклажаны на противень и запекать в духовке 25-30 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.
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Украсить готовые баклажаны свежей зеленью и подавать горячими.
Баклажаны с орехами (бадриджани)
Ингредиенты:
-
баклажаны большие — 2 шт.;
-
орехи грецкие — 200 г;
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чеснок — 2-3 зубчика;
-
луковица — 1 шт.;
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уксус — 1-2 ст. л.;
-
хмели-сунели — 1 ч. л.;
-
соль — по вкусу;
-
перец — по вкусу;
-
зелень — по вкусу;
-
масло оливковое — по вкусу.
Способ приготовления:
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Баклажаны нарезать вдоль на тонкие ломтики.
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Посолить и оставить на 30 минут, чтобы вышла горечь. Затем промыть и обсушить.
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Разогреть сковороду с оливковым маслом. Обжарить ломтики баклажанов с обеих сторон до золотистой корочки. Выложить их на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
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В блендере или ступке измельчить грецкие орехи, чеснок, лук, уксус, хмели-сунели, соль и перец до однородной массы. Если начинка получается слишком густой, можно добавить немного воды или оливкового масла.
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На каждый ломтик баклажана выложить немного ореховой начинки и свернуть его в рулетик.
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Выложить готовые баклажаны на блюдо, украсить свежей зеленью и подавать к столу.
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Это блюдо отлично подходит как закуска и прекрасно сочетается с вином.
Баклажаны с рисом и йогуртом
Ингредиенты:
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баклажаны — 6 шт.;
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оливковое масло — 150 мл;
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длиннозерный рис — 6 ст. л.;
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панировочные сухари — 50 г;
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сливочное масло — 50 г;
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репчатый лук — 1 головка;
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помидоры — 500 г;
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сахар — 1 ч. л.;
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соль — по вкусу;
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йогурт — 200 г;
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молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Разогреть на сковороде кусочек сливочного масла вместе с 50 мл оливкового, добавить мелко нарубленный лук, жарить 5 минут, потом отправить туда же мелко нарезанные помидоры. Жарить на среднем огне, помешивая, 15 минут.
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Дать соусу остыть и измельчить его в блендере, добавить соль и сахар, перемешать и оставить.
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Разрезать баклажаны на половинки вдоль, исполосовать мякоть ножом, посолить и уложить в форму для запекания. Полить оливковым маслом и запекать в разогретой до 180 °C духовке 30 минут.
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Параллельно сварить рис.
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Вынуть баклажаны из духовки, но не выключать ее. Дать им остыть немного, потом аккуратно извлечь мякоть чайной ложкой. Удалить семена. Затем нарезать мякоть.
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Смешать мякоть баклажанов с рисом и томатным соусом и распределить смесь по баклажанным шкуркам. Присыпать сухарями, поперчить. Поставить в духовку и 25 минут запекать.
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Подавать с йогуртом или со сметаной.
Жареные баклажаны с гранатом и зеленью
Ингредиенты:
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баклажаны — 3 шт.;
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кинза — 1 пучок;
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чеснок — 3 зубчика;
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гранаты — 0,5 шт.;
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рафинированное масло — 50 мл;
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соль — по вкусу.
Способ приготовления:
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Отрезать у баклажанов плодоножку и, не снимая кожуры, нарезать на пластины по пять миллиметров толщиной. Из одного баклажана должно получиться 4-5 штук.
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Раскалить сковороду, налить на нее масло и обжарить в нем баклажаны по очереди в один слой.
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Растолочь тщательно в ступке кинзу, чеснок и соль до состояния кашицы.
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Обмазать каждую поджаренную пластину с обеих сторон перетертой массой и выложить на блюдо.
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Перед подачей посыпать баклажаны зернами граната. При желании можно еще добавить немного йогурта.
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Есть это блюдо можно и в горячем, и в холодном виде.