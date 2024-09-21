5 идей, как оригинально приготовить баклажаны

Нежная мякоть и уникальный вкус делают баклажан идеальным ингредиентом для разнообразных кулинарных блюд. Этот продукт активно используют в разных кухнях мира. Вместе с нутрициологом собрали пять оригинальных блюд с баклажаном, которые точно захочется приготовить еще раз.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

За несколько минут до конца всыпать мелко нарезанный базилик, соль и перец.

Тушить около 5 минут, после чего добавить обжаренные баклажаны и томатную пасту. Готовить еще 7-10 минут.

Затем добавить туда каперсы, оливки, винный уксус и немного оливкового масла.

Отдельно обжарить лук с сахаром до золотистого цвета.

Баклажаны очистить от кожицы, нарезать кубиками и обжарить на оливковом масле.

Запеченные баклажаны с фаршем и сыром

Запеченные баклажаны с фаршем и сыром

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Выложить баклажаны на противень и запекать в духовке 25-30 минут, пока сыр не расплавится и не подрумянится.

Нарезать помидор и добавить его в сковороду. Приправить солью, перцем и специями. Готовить еще пять минут.

Добавить фарш и готовить, пока он не станет румяным. Добавить мелко нарезанный чеснок и мякоть баклажанов, обжаривать в течение пяти минут.

На сковороде разогреть немного оливкового масла. Добавить нарезанный лук и обжарить до золотистого цвета.

Разрезать баклажаны пополам вдоль и выскоблить мякоть, оставив около сантиметра от края. Посолить половинки и оставить на 20 минут. Затем промыть и обсушить.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Это блюдо отлично подходит как закуска и прекрасно сочетается с вином.

Выложить готовые баклажаны на блюдо, украсить свежей зеленью и подавать к столу.

На каждый ломтик баклажана выложить немного ореховой начинки и свернуть его в рулетик.

В блендере или ступке измельчить грецкие орехи, чеснок, лук, уксус, хмели-сунели, соль и перец до однородной массы. Если начинка получается слишком густой, можно добавить немного воды или оливкового масла.

Разогреть сковороду с оливковым маслом. Обжарить ломтики баклажанов с обеих сторон до золотистой корочки. Выложить их на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Посолить и оставить на 30 минут, чтобы вышла горечь. Затем промыть и обсушить.

Баклажаны с рисом и йогуртом

Баклажаны с рисом и йогуртом

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Разогреть на сковороде кусочек сливочного масла вместе с 50 мл оливкового, добавить мелко нарубленный лук, жарить 5 минут, потом отправить туда же мелко нарезанные помидоры. Жарить на среднем огне, помешивая, 15 минут.

Дать соусу остыть и измельчить его в блендере, добавить соль и сахар, перемешать и оставить.

Разрезать баклажаны на половинки вдоль, исполосовать мякоть ножом, посолить и уложить в форму для запекания. Полить оливковым маслом и запекать в разогретой до 180 °C духовке 30 минут.

Параллельно сварить рис.

Вынуть баклажаны из духовки, но не выключать ее. Дать им остыть немного, потом аккуратно извлечь мякоть чайной ложкой. Удалить семена. Затем нарезать мякоть.

Смешать мякоть баклажанов с рисом и томатным соусом и распределить смесь по баклажанным шкуркам. Присыпать сухарями, поперчить. Поставить в духовку и 25 минут запекать.