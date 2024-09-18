Овощные стейки на ужин: 3 интересных рецепта от шефа
Диетологи советуют делать ужин легким, чтобы желудок не был перегружен. Но это не значит, что нужно ограничиться только стаканом кефира и листиком салата. Бренд-шеф Сергей Носов рассказал, как приготовить на ужин вкусные стейки из овощей.
Стейк из грибов эринги с миндальным айлладе и песто
Ингредиенты:
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грибы эринги (королевская вешенка) — 1 шт. или 250 г;
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оливковое масло — 30 мл;
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соль, перец — по вкусу;
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миндаль сырой — 100 г;
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оливковое масло — 40 мл;
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чеснок свежий — 8 г (1 крупный зубчик);
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лимонная цедра — 5 г;
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лимонный сок — 10 мл;
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соль, перец — по вкусу;
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базилик свежий — 80 г;
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кедровые орехи — 50 г;
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пармезан — 50 г;
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оливковое масло — 150 мл.
Способ приготовления:
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Начать с приготовления айлладе: запечь миндаль при температуре 160 до румяного состояния (приблизительно десять минут), остудить.
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Измельчить чеснок.
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Поместить в чашу блендера орехи, чеснок, половину оливкового масла, лимонный сок.
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Короткими импульсами измельчить ингредиенты до средней густоты, затем переложить в чистую посуду и добавить остаток оливкового масла, соль и перец.
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Оставить айлладе настаиваться минимум два часа.
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Приготовить песто: все ингредиенты соединить и измельчить до однородного состояния с помощью блендера.
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Грибы разрезать вдоль пополам.
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Смешать соль, перец и оливковое масло, полить этим миринадом грибы и оставить примерно на десять минут.
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Затем на среднем огне обжарить грибы под гнетом с двух сторон до готовности (минуты по 3-4 с каждой стороны).
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Выложить на сервировочную тарелку: песто, сверху обжаренные грибы. Полить миндальным айлладе и украсить цедрой лимона.
Карамелизированные тыквенные стейки с чесночным йогуртом и медом
Ингредиенты:
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тыква гитара — 1 шт или 500 г;
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оливковое масло — 50 г;
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сахар — 40 г;
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молотый тмин — 2 г;
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чесночный порошок — 1 г;
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молотый кориандр — 1 г;
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молотая корица — 1 г;
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черный перец — 0,5 г;
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нарезанные поджаренные фисташки — 20 г;
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мед — 40 г;
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мята свежая — 1 г;
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лайм — 1 шт;
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греческий йогурт — 100 мл;
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лимонный сок — 10 мл;
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свежая мята — 4 г;
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чеснок рубленый — 5 г.
Способ приготовления:
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Разогреть духовку до 200 градусов.
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Пока разогревается духовка, подготовить тыкву: промыть, обсушить, очистить от кожицы и нарезать кольцами толщиной 1,5 см.
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Соединить три столовые ложки масла с сахаром, тмином, чесночным порошком, солью, кориандром, корицей и перцем.
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Полученным маринадом смазать тыквенные кольца с двух сторон и запекать на решетке в духовке минут 15 до состояния альденте.
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Приготовить чесночный соус: соединить все ингредиенты в миске и приправить солью и перцем по вкусу.
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Нагреть оставшееся масло в антипригарной сковороде на среднем огне до тех пор, пока масло не задымится. Осторожно поместить тыкву на сковороду и готовить стейки, пока они не подрумянятся и не станут хрустящими с одной стороны (около трех минут).
-
Перевернуть стейки и готовить, пока они не подрумянятся и не станут хрустящими на второй стороне.
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Переложить стейки на блюдо для сервировки, посыпать фисташками.
-
В микроволновой печи растопить мед до жидкого состояния (около десяти секунд), равномерно полить им стейки.
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Посыпать стейки мятой и подавать с йогуртовым соусом и кусочками лайма.
Стейк из корня сельдерея
Ингредиенты:
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корень сельдерея — 1 шт.;
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оливковое масло — 40 мл;
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горчица дижонская — 10 г;
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кленовый сироп — 10 мл;
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соевый соус — 10 мл;
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чеснок свежий — 1 зубчик;
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соль, перец — по вкусу;
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лук-шалот — 50 г;
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имбирь — 10 г;
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соевый соус — 60 мл;
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мирин — 60 г;
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рисовый уксус — 40 г;
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масло кунжутное темное — 15 г;
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семена кунжута обжаренные — 5 г.
Способ приготовления:
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Приготовить соус: мелко нарезать лук-шалот, натереть на мелкой терке имбирь, смешать все ингредиенты и оставить настаиваться на 30-40 минут.
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Корень сельдерея очистить, нарезать кольцами толщиной 1,5-2 см, сделать насечки крест-накрест с двух сторон.
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Мелко порубить чеснок.
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Приготовить маринад: смешать оливковое масло с горчицей, кленовым сиропом, соевым соусом и рубленым чесноком.
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Разогреть духовку до температуры 200 градусов, застелить противень пергаментом.
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Выложить сельдерей на пергамент, смазать маринадом и запекать 20 минут. Затем перевернуть, смазать еще раз маринадом и запекать еще 15 минут до готовности.
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Перед подачей полить соусом.