Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Статьи
Овощные стейки рецепт: как приготовить овощные стейки
Питание и еда

Сегодня, 07:00

4 мин.

Овощные стейки на ужин: 3 интересных рецепта от шефа

Мария Сальникова
Автор
Сергей Носов
Бренд-шеф ресторанного холдинга
Овощные стейки
Фото istockphoto.com/jenifoto
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Диетологи советуют делать ужин легким, чтобы желудок не был перегружен. Но это не значит, что нужно ограничиться только стаканом кефира и листиком салата. Бренд-шеф Сергей Носов рассказал, как приготовить на ужин вкусные стейки из овощей.

Советские рецепты: что готовили в&nbsp;советское время. С любовью из СССР: 5 советских блюд, которые вам захочется приготовить

Стейк из грибов эринги с миндальным айлладе и песто

Ингредиенты:

  • грибы эринги (королевская вешенка) 1 шт. или 250 г;

  • оливковое масло 30 мл;

  • соль, перец по вкусу;

  • миндаль сырой 100 г;

  • оливковое масло 40 мл;

  • чеснок свежий 8 г (1 крупный зубчик);

  • лимонная цедра 5 г;

  • лимонный сок 10 мл;

  • соль, перец по вкусу;

  • базилик свежий 80 г;

  • кедровые орехи 50 г;

  • пармезан 50 г;

  • оливковое масло 150 мл.

Стейк из грибов и овощей
Фото Jessica and Lon Binder/Flickr

Способ приготовления:

  1. Начать с приготовления айлладе: запечь миндаль при температуре 160 до румяного состояния (приблизительно десять минут), остудить.

  2. Измельчить чеснок.

  3. Поместить в чашу блендера орехи, чеснок, половину оливкового масла, лимонный сок.

  4. Короткими импульсами измельчить ингредиенты до средней густоты, затем переложить в чистую посуду и добавить остаток оливкового масла, соль и перец.

  5. Оставить айлладе настаиваться минимум два часа.

  6. Приготовить песто: все ингредиенты соединить и измельчить до однородного состояния с помощью блендера.

  7. Грибы разрезать вдоль пополам.

  8. Смешать соль, перец и оливковое масло, полить этим миринадом грибы и оставить примерно на десять минут.

  9. Затем на среднем огне обжарить грибы под гнетом с двух сторон до готовности (минуты по 3-4 с каждой стороны).

  10. Выложить на сервировочную тарелку: песто, сверху обжаренные грибы. Полить миндальным айлладе и украсить цедрой лимона.

Карамелизированные тыквенные стейки с чесночным йогуртом и медом

Ингредиенты:

  • тыква гитара 1 шт или 500 г;

  • оливковое масло 50 г;

  • сахар 40 г;

  • молотый тмин 2 г;

  • чесночный порошок 1 г;

  • молотый кориандр 1 г;

  • молотая корица 1 г;

  • черный перец 0,5 г;

  • нарезанные поджаренные фисташки 20 г;

  • мед 40 г;

  • мята свежая 1 г;

  • лайм 1 шт;

  • греческий йогурт 100 мл;

  • лимонный сок 10 мл;

  • свежая мята 4 г;

  • чеснок рубленый 5 г.

Тыквенный стейк
Фото istockphoto.com/Mizina

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 градусов.

  2. Пока разогревается духовка, подготовить тыкву: промыть, обсушить, очистить от кожицы и нарезать кольцами толщиной 1,5 см.

  3. Соединить три столовые ложки масла с сахаром, тмином, чесночным порошком, солью, кориандром, корицей и перцем.

  4. Полученным маринадом смазать тыквенные кольца с двух сторон и запекать на решетке в духовке минут 15 до состояния альденте.

  5. Приготовить чесночный соус: соединить все ингредиенты в миске и приправить солью и перцем по вкусу.

  6. Нагреть оставшееся масло в антипригарной сковороде на среднем огне до тех пор, пока масло не задымится. Осторожно поместить тыкву на сковороду и готовить стейки, пока они не подрумянятся и не станут хрустящими с одной стороны (около трех минут).

  7. Перевернуть стейки и готовить, пока они не подрумянятся и не станут хрустящими на второй стороне.

  8. Переложить стейки на блюдо для сервировки, посыпать фисташками.

  9. В микроволновой печи растопить мед до жидкого состояния (около десяти секунд), равномерно полить им стейки.

  10. Посыпать стейки мятой и подавать с йогуртовым соусом и кусочками лайма.

Стейк из корня сельдерея

Ингредиенты:

  • корень сельдерея — 1 шт.;

  • оливковое масло — 40 мл;

  • горчица дижонская — 10 г;

  • кленовый сироп 10 мл;

  • соевый соус 10 мл;

  • чеснок свежий — 1 зубчик;

  • соль, перец по вкусу;

  • лук-шалот 50 г;

  • имбирь 10 г;

  • соевый соус 60 мл;

  • мирин 60 г;

  • рисовый уксус 40 г;

  • масло кунжутное темное 15 г;

  • семена кунжута обжаренные 5 г.

Овощной стейк
Фото istockphoto.com/tekinturkdogan

Способ приготовления:

  1. Приготовить соус: мелко нарезать лук-шалот, натереть на мелкой терке имбирь, смешать все ингредиенты и оставить настаиваться на 30-40 минут.

  2. Корень сельдерея очистить, нарезать кольцами толщиной 1,5-2 см, сделать насечки крест-накрест с двух сторон.

  3. Мелко порубить чеснок.

  4. Приготовить маринад: смешать оливковое масло с горчицей, кленовым сиропом, соевым соусом и рубленым чесноком.

  5. Разогреть духовку до температуры 200 градусов, застелить противень пергаментом.

  6. Выложить сельдерей на пергамент, смазать маринадом и запекать 20 минут. Затем перевернуть, смазать еще раз маринадом и запекать еще 15 минут до готовности.

  7. Перед подачей полить соусом.

Какую еду полезнее есть теплой: какую еду полезнее есть холодной. Какую еду полезнее есть теплой, а какую — холодной: отвечает диетолог
Рецепты
Новости холдинга
Силы ПВО отражают массовую атаку БПЛА на Тверскую область
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей

Olimpbet awards

Последние новости
17 сен 19:30
Нутрициолог развеяла популярный миф об апельсиновом соке
17 сен 17:10
Терапевт назвал главный признак передозировки кофе
17 сен 15:45
Нутрициолог объяснила, как хранить тыкву
16 сен 19:35
Сексолог назвала продукты, которые улучшают сексуальное здоровье женщин
15 сен 11:45
Нутрициолог поделилась рецептом брусничного смузи