Сытные и легкие: 7 рецептов теплых салатов на любой вкус
Осень — сезон сбора урожая. Если вы тоже не знаете, куда деть дачные кабачки и кому отдать еще один пакет огурцов, то пора осваивать рецепты теплых салатов. Ароматные и полезные, они станут основой для обеда или ужина, порадуют гостей и домочадцев аппетитным видом. Собрали семь интересных рецептов теплых салатов на любой вкус.
Теплый салат из баклажанов с перцем
Ингредиенты
-
баклажаны — 2 шт.
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перцы сладкие — 2 шт.
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петрушка — 15 г
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укроп — 15 г
-
кинза — 15 г
-
базилик — 15 г
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чеснок — 1 долька
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растительное масло — 1 ст. л.
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соль, сахар — по вкусу
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уксус или сок лимона — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Пару средних баклажанов запечь на сильном жаре целиком — на решетке или шампуре.
- Перцы испечь на решетке до обугливания кожуры, и сразу поместить в пакет: пар поможет легче очистить овощ.
- Взять перцы и баклажаны (желательно еще горячими), избавиться от кожуры и произвольно порубить острым ножом.
- В ту же миску мелко порезать всю зелень, измельчить дольку чеснока и добавить заправку из растительного масла, соли, сахара, уксуса или сока лимона.
- Перемешать и подавать к столу.
Салат с кабачками и сметаной
Ингредиенты
-
кабачки молодые — 2-3 шт.
-
сметана — 1-2 ст.л.
-
чеснок — 1-2 дольки
-
зелень — по вкусу
-
укроп — 1 пучок
Приготовление
- Молодые кабачки нужно нарезать кружочками примерно по сантиметру толщиной.
- Пожарить кабачки на гриле или на сковороде.
- В тарелку высыпать зелень (любую на ваш вкус) и кабачки.
- Заправить салат сметаной, смешанной с мелко рубленными чесноком и укропом. По желанию добавить любые орехи.
Салат «Ленивая шаурма»
Ингредиенты
-
молодая капуста, айсберг или пекинский салат — 1 кочан
-
помидоры — 200 г
-
огурцы — 200 г
-
корейская морковь — 100 г
-
куриное бедро — 200 г
-
кефир — 2 ст. л.
-
майонез — 1 ч.л.
-
зелень — по вкусу
-
чеснок — 1-2 дольки
Приготовление
- Нарубить капусту, порезать ломтиками помидоры и огурцы, добавить немного корейской морковки для пикантности.
- Мясо куриного бедра слегка отбить, обжарить на гриле или сковороде, по готовности порезать на мелкие кусочки.
- Смешать соус из кефира, майонеза, зелени и чеснока.
- Все составляющие соединить в одной миске.
Салат из щавеля с рыбой
Ингредиенты
-
листья щавеля — 100 г
-
шпинат — 100 г
-
филе рыбы (чир, сиг, треска, лосось) — 300 г
-
авокадо — 1 шт.
-
огурец — 1 шт.
-
оливки — 4 шт.
-
яйцо — 2 шт.
-
конопляное масло — 2 ст.л.
-
сок 1/2 лимона
-
соль — 3 г
-
перец — по вкусу
Способ приготовления
-
Листья щавеля и шпинат нарвать руками, сложить в миску.
-
Огурец нарезать кружочками, авокадо — крупными слайсами. Все сложить в миску, добавить оливки.
-
Запечь филе рыбы.
-
Сделать заправку из сока лимона, соли, перца, масла, добавить в миску и перемешать.
-
Сверху положить куски запеченной рыбы и четвертинки яйца.
Теплый винегрет с мидиями
Ингредиенты
-
мидии — 100 г
-
свекла — 50 г
-
горошек зеленый замороженный — 50 г
-
картофель — 50 г
-
огурец — 40 г
-
гречка — 80 г
-
горчица в порошке — 5 г
-
перец, соль — по вкусу
-
апельсиновый сок — 10 г
-
оливковое масло — 10 г
Способ приготовления
-
Картофель и свеклу запечь до состояния альденте (можно отварить), чуть остудить и нарезать мелким кубиком.
-
Мидии и зеленый горошек отварить в подсоленной кипящей воде в течение пяти минут.
-
Для заправки взбить вилкой в одной емкости горчицу в порошке, перец, соль, апельсиновый сок и оливковое масло.
-
Гречку отварить до готовности.
-
Все ингредиенты для салата смешать, полить сверху заправкой. Подавать с гречкой.
Салат с морепродуктами, булгуром и печеной тыквой
Ингредиенты
-
креветки — 100 г
-
помидоры черри — 100 г
-
салат романо — 30 г
-
бок чой — 30 г
-
булгур — 40 г
-
тыква — 1 шт.
-
микрозелень мангольда — 20 г
-
оливковое масло — 10 г
-
оливки без косточки — 3 шт.
-
чеснок — 1 долька
-
соль — по вкусу
Способ приготовления
-
Булгур отварить в подсоленной воде.
-
Креветки отварить в подсоленной воде.
-
Для заправки смешать в блендере оливковое масло, оливки, чеснок и соль.
-
Зелень порвать руками, помидоры нарезать на половинки.
-
Тыкву нарезать кубиками и запечь в духовке.
-
Собрать салат: выложить зелень, булгур, помидоры, сверху печеную тыкву, креветки, все заправить.
Салат с мангольдом, запеченной свеклой и овощами
Ингредиенты
-
мангольд — горсть
-
запеченная свекла — 1 шт.
-
огурец свежий — 1 шт.
-
редис — 5 шт.
-
красный лук — 1 шт.
-
семена льна — 5 г
-
семена горчицы — 1 ч.л.
-
смесь перцев — 1 ч.л.
-
масло рыжиковое — 2 ст.л.
-
сок лимона — 40 мл
-
мед — 1 ч.л.
-
соль — 3 г
Способ приготовления
-
Нарезать свеклу, огурцы и редис слайсами, а лук — полукольцами.
-
Горчицу и перец перемолоть в кофемолке.
-
Смешать масло, сок лимона, мед, соль, перец, горчицу.
-
Замариновать овощи в заправке (свеклу лучше класть отдельно, чтобы остальные овощи не окрасились).
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На тарелку выложить листья мангольда, перемешать с маринованными огурцами, редисом и луком, выложить слайсы свеклы, сверху посыпать семенами льна или любой зеленью.
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Украсить края салата можно натертой свеклой.