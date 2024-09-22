Сытные и легкие: 7 рецептов теплых салатов на любой вкус

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Осень — сезон сбора урожая. Если вы тоже не знаете, куда деть дачные кабачки и кому отдать еще один пакет огурцов, то пора осваивать рецепты теплых салатов. Ароматные и полезные, они станут основой для обеда или ужина, порадуют гостей и домочадцев аппетитным видом. Собрали семь интересных рецептов теплых салатов на любой вкус.

Теплый салат из баклажанов с перцем

Ингредиенты

баклажаны — 2 шт.

перцы сладкие — 2 шт.

петрушка — 15 г

укроп — 15 г

кинза — 15 г

базилик — 15 г

чеснок — 1 долька

растительное масло — 1 ст. л.

соль, сахар — по вкусу

уксус или сок лимона — 1 ч. л.

Фото istockphoto.com/Ryzhkov

Способ приготовления

Пару средних баклажанов запечь на сильном жаре целиком — на решетке или шампуре. Перцы испечь на решетке до обугливания кожуры, и сразу поместить в пакет: пар поможет легче очистить овощ. Взять перцы и баклажаны (желательно еще горячими), избавиться от кожуры и произвольно порубить острым ножом. В ту же миску мелко порезать всю зелень, измельчить дольку чеснока и добавить заправку из растительного масла, соли, сахара, уксуса или сока лимона. Перемешать и подавать к столу.

Салат с кабачками и сметаной

Ингредиенты

кабачки молодые — 2-3 шт.

сметана — 1-2 ст.л.

чеснок — 1-2 дольки

зелень — по вкусу

укроп — 1 пучок

Фото istockphoto.com/vaaseenaa

Приготовление

Молодые кабачки нужно нарезать кружочками примерно по сантиметру толщиной. Пожарить кабачки на гриле или на сковороде. В тарелку высыпать зелень (любую на ваш вкус) и кабачки. Заправить салат сметаной, смешанной с мелко рубленными чесноком и укропом. По желанию добавить любые орехи.

Салат «Ленивая шаурма»

Ингредиенты

молодая капуста, айсберг или пекинский салат — 1 кочан

помидоры — 200 г

огурцы — 200 г

корейская морковь — 100 г

куриное бедро — 200 г

кефир — 2 ст. л.

майонез — 1 ч.л.

зелень — по вкусу

чеснок — 1-2 дольки

Фото istockphoto.com/rlat

Приготовление

Нарубить капусту, порезать ломтиками помидоры и огурцы, добавить немного корейской морковки для пикантности. Мясо куриного бедра слегка отбить, обжарить на гриле или сковороде, по готовности порезать на мелкие кусочки. Смешать соус из кефира, майонеза, зелени и чеснока. Все составляющие соединить в одной миске.

Салат из щавеля с рыбой

Ингредиенты

листья щавеля — 100 г

шпинат — 100 г

филе рыбы (чир, сиг, треска, лосось) — 300 г

авокадо — 1 шт.

огурец — 1 шт.

оливки — 4 шт.

яйцо — 2 шт.

конопляное масло — 2 ст.л.

сок 1/2 лимона

соль — 3 г

перец — по вкусу

Фото istockphoto.com/Angelika Mostova

Способ приготовления

Листья щавеля и шпинат нарвать руками, сложить в миску. Огурец нарезать кружочками, авокадо — крупными слайсами. Все сложить в миску, добавить оливки. Запечь филе рыбы. Сделать заправку из сока лимона, соли, перца, масла, добавить в миску и перемешать. Сверху положить куски запеченной рыбы и четвертинки яйца.

Теплый винегрет с мидиями

Ингредиенты

мидии — 100 г

свекла — 50 г

горошек зеленый замороженный — 50 г

картофель — 50 г

огурец — 40 г

гречка — 80 г

горчица в порошке — 5 г

перец, соль — по вкусу

апельсиновый сок — 10 г

оливковое масло — 10 г

Фото Олег Бровко / Flickr.com

Способ приготовления

Картофель и свеклу запечь до состояния альденте (можно отварить), чуть остудить и нарезать мелким кубиком. Мидии и зеленый горошек отварить в подсоленной кипящей воде в течение пяти минут. Для заправки взбить вилкой в одной емкости горчицу в порошке, перец, соль, апельсиновый сок и оливковое масло. Гречку отварить до готовности. Все ингредиенты для салата смешать, полить сверху заправкой. Подавать с гречкой.

Салат с морепродуктами, булгуром и печеной тыквой

Ингредиенты

креветки — 100 г

помидоры черри — 100 г

салат романо — 30 г

бок чой — 30 г

булгур — 40 г

тыква — 1 шт.

микрозелень мангольда — 20 г

оливковое масло — 10 г

оливки без косточки — 3 шт.

чеснок — 1 долька

соль — по вкусу

Фото istockphoto.com/Ravsky

Способ приготовления

Булгур отварить в подсоленной воде. Креветки отварить в подсоленной воде. Для заправки смешать в блендере оливковое масло, оливки, чеснок и соль. Зелень порвать руками, помидоры нарезать на половинки. Тыкву нарезать кубиками и запечь в духовке. Собрать салат: выложить зелень, булгур, помидоры, сверху печеную тыкву, креветки, все заправить.

Салат с мангольдом, запеченной свеклой и овощами

Ингредиенты

мангольд — горсть

запеченная свекла — 1 шт.

огурец свежий — 1 шт.

редис — 5 шт.

красный лук — 1 шт.

семена льна — 5 г

семена горчицы — 1 ч.л.

смесь перцев — 1 ч.л.

масло рыжиковое — 2 ст.л.

сок лимона — 40 мл

мед — 1 ч.л.

соль — 3 г

Фото IMAGO/Zoonar.com/Ольга Сергеева, Global Look Press

Способ приготовления