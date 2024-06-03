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Какие продукты нужно есть летом — список сезонных продуктов: советы нутрициолога
Питание и еда

Сегодня, 06:00

5 мин.

10 сезонных продуктов, которые стоит добавить в летний рацион

Елизавета Зиновьева
Автор
Юлия Шарапова
Нутрициолог
Девушка выбирает фрукты.
Фото istockphoto.com/byakkaya
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Лето — это прекрасное время, чтобы восполнить недостаток витаминов, минералов и клетчатки в организме. Для этого лучше всего подходят сезонные овощи, зелень, фрукты и ягоды. Вместе с нутрициологом Юлией Шараповой рассказали, на какие именно продукты стоит обратить внимание в жаркое время года.

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Особенности летнего рациона

Летом организму требуется большее количество воды и меньше энергии. Поэтому в конце весны лучше пересмотреть свой рацион и скорректировать его для жаркой погоды.

Сделать акцент лучше на легком белке: яйцах, рыбе, белом мясе, морепродуктах. На гарнир отлично подойдут салаты из свежих овощей с нерафинированными маслами и цельнозерновыми хлебцами.

Салат.
Фото istockphoto.com/Ryan Herron

Если вы любитель сладкого, то лучше отдать предпочтение не выпечке, а сезонным фруктам и ягодам, но в ограниченном количестве (порция должна помещаться в ладонь). Не стоит также злоупотреблять газированными и сладкими напитками. Так вы не избавитесь от жажды, а вот раскачать «инсулиновые качели» сможете очень легко. Лучше пить чистую негазированную воду и травяные чаи.

Какие сезонные продукты стоит добавить в летний рацион

Кабачки

Кабачок в основном состоит из воды и клетчатки, а следовательно, является низкокалорийным овощем. В 100 граммах продукта содержится всего 24 килокалории. В них есть витамины группы В, А, Е, железо, магний, калий и цинк. Есть его нужно с кожурой, так как она хранит в себе большое количество каротиноидов, которые замедляют ухудшение зрения. Однако тем, у кого диагностирована повышенная секреция желудочного сока, почечная недостаточность и заболевания ЖКТ в острой стадии, следует с осторожностью употреблять данный овощ в сыром виде.

Огурцы

Огурец — еще один низкокалорийный продукт с высоким содержанием воды. В 100 граммах содержится 14 килокалорий. Он дает чувство насыщения, оказывает мочегонный эффект, очищает кишечник, стимулирует выработку соляной кислоты в желудке, а это улучшает переваривание белковой пищи.

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Сладкий красный перец

Овощ богат антиоксидантами и каротиноидами, которые защищают кожу от воздействия окружающей среды. Большое количество витамина С в перце способствует выработке коллагена. Содержащийся в нем витамин В6 также положительно влияет на нервную систему. Однако если у вас диагностированы заболевания ЖКТ, потребление данного овоща следует ограничить.

Красные перцы.
Фото istockphoto.com/vanillastring

Листовые салаты

Они содержат витамин С, К, витамины группы В, фолиевую кислоту, хлорофилл, кальций. Минимальное содержание калорий суммируется с максимальной пользой. Такие салаты способствуют лучшему пищеварению за счет большого количества клетчатки. Однако продукт противопоказан при подагре, так как салат повышает уровень мочевой кислоты.

Кинза

Эта зелень содержит органические кислоты, влияющие на синтез желудочного сока, а также антиоксиданты, которые способствуют защите организма и борются со свободными радикалами. За счет содержания эфирных масел кинза является природным афродизиаком. Несмотря на всю пользу, не следует злоупотреблять этим продуктом из-за возможного возникновения аллергии и даже проблем с памятью.

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Клубника

Ягода, которую многие готовы есть в неограниченных количествах. Клубника считается отличным продуктом для лета не только из-за своих вкусовых качеств. Она содержит фолиевую кислоту, йод, фосфор, витамин С, пектин, железо, В9, РР. Но при чрезмерном употреблении ягоды возможны побочные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта. Также клубника является сильным аллергеном: лучше не превышать норму в 300 г в день.

Клубника
Фото istockphoto.com/izhairguns

Абрикосы

Абрикосы богаты калием, витаминами В1, В2, С, А. Калий помогает сердцу оставаться здоровым, а витамины Е и С защитят кожу от ультрафиолетовых лучей. С осторожностью следует употреблять данный продукт людям с сахарным диабетом.

Слива

Слива поможет не только наладить пищеварение, укрепить сосуды и костную ткань, но и поднять уровень железа в крови, предотвращает анемию. На 100 г сливы приходится 2,1 мг железа. Дневная норма продукта — 4-5 штук.

Черешня

Клетчатка, входящая в состав черешни, помогает нормализовать пищеварение. Калий способствует снижению повышенного давления и сахара в крови, а витамины группы В поддерживают нервную систему. Людям, страдающим от диабета, следует ограничить в своем рационе эту ягоду из-за высокого содержания в ней глюкозы.

Черешня на тарелке.
Фото istockphoto.com/anandaBGD

Крыжовник

Крыжовник содержит большое количество витамина С, что делает его иммуностимулятором. В6 поддерживает нервную систему, а витамин Е помогает коже и волосам оставаться красивыми и здоровыми. Однако при обострениях гастрита и язвы желудка следует отказаться от ягоды, так как она влияет на уровень кислотности.

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