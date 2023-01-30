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Сегодня, 19:35

Врач рассказала о напитке, который провоцирует мигрени

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/freepik

Доктор наук, профессор Сеченовского университета, врач-невролог Наталья Шиндряева в интервью изданию«Газета.ру» рассказала, что среди наиболее опасных напитков лидирующее место занимают энергетики. Они содержат стимулирующие компоненты, истощающие организм, а также пагубно влияют на состояние сосудов головного мозга. «Энергетические напитки противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным. Даже разовое применение может спровоцировать аритмию, мигрень, инфаркт миокарда. Энергетики, как и препараты от бессонницы, могут вызвать привыкание», — предостерегла врач.

Как отметила Наталья Шиндряева, в состав энергетиков входят не только кофеин, таурин и прочие ингредиенты для бодрости, но и суточная доза сахара. Из-за этого регулярное употребление таких напитков может стать причиной ожирения.

Однако исключения имеют место быть. Если, например, сил не хватает, а некую задачу нужно экстренно выполнить, применить энергетик можно. Но лучше этого все же избегать, отметила невролог.

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