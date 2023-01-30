Нутрициолог рассказал, провоцируют ли молочные продукты отеки

Фитнес-тренер, диетолог, нутрициолог, член Российской Ассоциации Эндокринологов Артем Тужиков специально для «СЭ» рассказал, что в действительности нет никаких авторитетных исследований, подтверждающих факт того, что молоко и молочные продукты провоцируют отеки. «В составе молочных продуктов нет избыточного содержания солей, лактозы или чего-либо еще, что могло бы привести к задержке жидкости. Например, суточная норма натрия составляет примерно 2000 мг. Один литр молока содержит 440 мг натрия, 1 килограмм творога — около 1000 мг. Для того, чтобы тело отекло, необходимо в разы превысить суточную норму», — пояснил Артем Тужиков.

По словам нутрициолога, отек — результат индивидуальных особенностей организма и никак не связан с употреблением молочных продуктов. «Исключением могут быть «особо чувствительные» люди, отекающие почти ото всего: от недосыпа, стресса тренировок, сладкого и так далее. Если вы попадаете под эту категорию — убирайте молочку за неделю до важных мероприятий, дозируйте ее или по желанию вовсе исключите», — порекомендовал Артем Тужиков.