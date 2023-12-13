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Врач рассказала, чем опасно киноа
Питание и еда

Сегодня, 17:05

1 мин.

Врач рассказала, чем опасно киноа

Мария Маковей
Автор
Киноа в баночке на столе
Фото kasia2003/istockphoto.com
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Врач общей практики Ирина Дворкина считает, что киноа в большинстве случаев безопасно, но есть ряд негативных нюансов. Об этом она рассказала «СЭ».

По словам эксперта, у продукта нет специфических аллергенов. Однако у некоторых людей крупа может спровоцировать пищевую аллергию.

Также врач советует перед приготовлением тщательно промыть киноа, так как в составе крупы имеются сапонины. Именно они придают горьковатый вкус и способны вызвать дискомфорт в пищеварении.

«Если у вас возникали побочные реакции вроде вздутия живота или желудочно-кишечного расстройства, в следующий раз лучше тщательнее промыть киноа перед приготовлением или выбрать другой бренд», — посоветовала доктор.

Кроме того, Дворкина отметила, что у некоторых людей после употребления крупы могут возникнуть нежелательные реакции со стороны ЖКТ. Этот эффект связан с высоким содержанием клетчатки в продукте.

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