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Нутрициолог предупредила о вреде артишоков
Питание и еда

Сегодня, 15:15

1 мин.

Нутрициолог предупредила о вреде артишоков

Мария Маковей
Автор
Ассорти артишоков
Фото Phukhanh/istockphoto.com
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В артишоке содержится полифенол. Он стимулирует выработку желчи, отметила нутрициолог Екатерина Стасюк в беседе с «СЭ».

По ее словам, от употребления овоща следует отказаться людям с холециститом, нарушением работы желчевыводящих путей и заболеваниями почек.

«Не забывайте про индивидуальную непереносимость. Если не уверены в отсутствии аллергии, употребляйте овощ небольшими порциями», — предупредила эксперт.

Как рассказала нутрициолог, исключить артишок из рациона следует и тем, кто страдает заболеваниями ЖКТ и имеет проблемы с давлением.

«Детям до шести лет нельзя давать артишоки. Также следует отказаться от продукта во время грудного вскармливания», — подытожила Стасюк.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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