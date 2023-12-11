Холодец попал в топ-100 худших блюд мира

Энциклопедия TasteAtlas составила топ-100 худших блюд в мире. На 67 строчке антирейтинга оказался холодец.

«Холодец — традиционное русское блюдо, состоящее из мяса и желатина. Считается, что это блюдо приобрело популярность в XIX веке, и в то время его употребляли в основном слуги. Холодец подается как закуска, его рекомендуется сочетать с соусом из хрена, небольшим количеством острой русской горчицы и стаканом водки», — говорится в описании блюда.

Кроме того, в список худших попал якутский салат «Индигирка». Он расположился на 31-м месте. Состоит блюдо из замороженной рыбы, нарезанной кубиками, лука, масла, соли и перца.

Лидер рейтинга по версии TasteAtlas — исландский деликатес Hakarl («Хаукарль»). Это частично разложившееся мясо акулы, которое ферментируется в течение трех месяцев.