Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда
Новости
Нутрициолог объяснила, как выбрать и хранить рис
Питание и еда

Сегодня, 17:25

1 мин.

Нутрициолог объяснила, как выбрать и хранить рис

Мария Задорожная
Автор
Рис в мешочке на столе
Фото Karisssa, iStock
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Нутрициолог Анастасия Костомаха рассказала «СЭ», как выбрать и правильно хранить рис. По ее словам, при покупке продукта в прозрачной упаковке необходимо внимательно рассмотреть зерна.

«Они должны быть бледновато-белого цвета. Наличие ярко-белых зерен говорит о том, что рис не дозрел и при варке останется твердым. Кроме того, они должны быть примерно одинакового размера и формы, среди них не должно быть расколотых или потрескавшихся», — объяснила эксперт.

Хранить рис специалист рекомендует в сухом, прохладном и защищенном от солнечных лучей месте. Держать продукт следует в герметично закрытом контейнере, чтобы влага и насекомые не смогли попасть в него. Также необходимо исключить контакт риса с другими продуктами, так как он отлично впитывает запахи.

«Срок хранения риса зависит от его сорта и качества, но обычно — от 6 до 12 месяцев. Перед приготовлением рекомендуется промыть зерно под холодной водой, чтобы удалить излишки крахмала и пыль», — подытожила Костомаха.

Соусы&nbsp;пп. Как посчитать калорийность маринадов и соусов

Советы и рекомендации
Новости холдинга
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
В Турции сообщили о планируемой военной операции с Сирией против РПК
Отец Илона Маска заявил о желании сына купить «Ливерпуль»
Художник-постановщик Владимир Круглов умер в Театре имени Вахтангова
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Рекламу конфет с участием Клебо сочли слишком откровенной и сняли с эфира

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
7 янв 12:45
Нутрициолог поделилась рецептом рождественского блюда
6 янв 18:00
Нутрициолог перечислила витамины, которые нужно обязательно принимать зимой
6 янв 12:25
Кулинар рассказала, как приготовить кутью на Рождество
5 янв 17:35
Терапевт назвала замену дорогим аптечным витаминам и БАДам
4 янв 13:35
Терапевт объяснила, зачем нужно есть хурму