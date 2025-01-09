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Ученые заявили, что употребление кофе по утрам продлевает жизнь
Питание и еда

Сегодня, 18:35

1 мин.

Ученые заявили, что употребление кофе по утрам продлевает жизнь

Мария Задорожная
Автор
Девушка пьет кофе утром
Фото Valerii Apetroaiei, iStock
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Ученые впервые проанализировали влияние времени употребление кофе на здоровье. Результаты их работы опубликованы в European Heart Journal.

В ходе работы специалисты изучили питание и образ жизни 40 тысяч человек и обнаружили, что люди, которые пьют кофе только утром, меньше подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям и развитию онкологии. Также отмечается, что подобной зависимости ученые не заметили среди тех, кто пил кофе в течение всего дня.

Исследователи добавили, что при анализе они учитывали важные факторы: генетику, хронические заболевания и пищевые привычки. По их мнению, эти показатели тоже важны для определения показателей здоровья человека.

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