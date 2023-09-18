Гинзбург заявил, что крабовое мясо предотвращает болезнь Альцгеймера
Известный врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о полезных свойствах мяса краба. По его словам, оно богато полезными жирными кислотами, цинком и витамином D.
«Витамин D влияет на состояние ЦНС, предотвращает депрессию и болезнь Альцгеймера. Кроме того, с морепродуктами в наш организм поступают йод, селен и цинк, которые просто необходимы для нормальной жизнедеятельности. Йод поддерживает функцию щитовидной железы», — приводит слова Гинзбурга портал NEWS.ru.
Также специалист отмечает, что в мясе краба мало жиров, оно состоит из легкоусвояемого белка.
Ранее невролог раскрыл ранний признак болезни Альцгеймера.
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