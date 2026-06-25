Тренер ответила, из-за чего появляются «валики» в зоне подмышек

В публикации для «СЭ» тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина объяснила, почему откладывается жир в области подмышек. По ее словам, причина кроется сразу в нескольких факторах.

Прежде всего, это связано с анатомическими особенностями. В зоне подмышек расположено несколько мелких мышц, которые редко задействуются в повседневной жизни. Если не включать их в работу, ткань в этой области постепенно теряет тонус и становится дряблой.

Кроме того, на внешний вид влияет общий процент жира в теле. Локально избавиться от него невозможно, поскольку организм худеет равномерно. Однако при слаборазвитых мышцах складки в области подмышек становятся особенно заметными.

Еще один немаловажный фактор — неправильная осанка. Сутулость визуально подчеркивает так называемые «валики» в этой зоне, делая их более выраженными.