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Сегодня, 20:45

Тренер рассказал, сколько времени потребуется, чтобы накачать ягодицы

Ольга Стрельникова
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Фото Freepik/halayalex

Персональный тренер, судья соревнований по бодибилдингу Алексей Моисеев специально для «СЭ» рассказал, что добиться заметных изменений в форме ягодиц можно за 3-8 месяцев. Ускорят результат контроль тренера и базовые упражнения, задействующие и другие группы мышц (кора, плеч, груди и прочие). «Если работаете на конкретную цель, привлекайте профессионалов, и желательно не онлайн, а вживую. Поскольку только находящийся рядом тренер сможет правильно оценить ошибки в технике и своевременно их исправить», — порекомендовал Алексей Моисеев.

Реально ли добиться с помощью спорта и питания таких форм, как у Ким Кардашьян, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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