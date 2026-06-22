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Атлет рассказал, что такое восстановительный бег и в чем его смысл
Фитнес

22 июня, 15:30

1 мин.

Атлет рассказал, что такое восстановительный бег и в чем его смысл

Кристина Гергис
Автор
Бег в медленном темпе
Фото oakstudio22, iStock

В беседе с «СЭ» атлет Тимофей Кузин объяснил, что такое восстановительный бег, для чего он нужен и кому будут полезны такие тренировки.

Восстановительный бег — это короткая пробежка в медленном темпе. Ее проводят, чтобы помочь организму прийти в себя после серьезных нагрузок или напряженных соревнований. Во время такой тренировки важно держать низкий пульс: должно быть комфортно разговаривать, не ощущая одышки.

По словам спортсмена, восстановительный бег улучшает приток крови к мышцам и способствует выведению молочной кислоты, при этом не давая дополнительной нагрузки. Особенно актуален подобный формат для новичков. Он помогает им научиться грамотно чередовать интенсивные усилия с умеренными и не перегружать организм.

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