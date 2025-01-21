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Тренер объяснил, как правильно тренироваться людям старше 60 лет
Фитнес

Сегодня, 18:35

1 мин.

Тренер объяснил, как правильно тренироваться людям старше 60 лет

Мария Задорожная
Автор
Женщина на тренировке
Фото gradyreese, iStock
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Врач и тренер Евгений Ерастов в беседе с «СЭ» заявил, что пожилым людям в возрасте 60 лет и старше необходимо начинать тренировки с ходьбы или легких кардионагрузок. Бег противопоказан.

«При упражнениях с весами стоит выбрать минимальные значения и тренажеры, где тело занимает положение сидя и лежа без осевых нагрузок. Так можно заниматься два раза в неделю в зале по 30-40 минут. Остальное время — это ходьба 6-8 тысяч шагов в день», — отметил эксперт.

Также для пожилых людей отлично подойдут йога, пилатес и плавание. В этих дисциплинах, по словам тренера, используется только вес тела и минимизируются нагрузки на связки и суставы. Однако специалист советует подобрать идеальную активность. Для этого нужно сначала оценить объем движения в суставах, обратить внимание на наличие ограничений и болей в разных частях тела.

Что касается силовых тренировок, их врач советует свести к минимуму и проводить их только на тренажерах сидячего и лежачего типа.

«Нужно определить все противопоказания, обязательно провести полный чекап организма, проверить гормоны и дефициты. Все движения следует делать под строгим контролем тренера, не отвлекаясь, плавно, без рывков. Хорошо разминайтесь перед тренировкой. И надевайте штаны и кофту с длинным рукавом, чтобы суставы были в тепле», — подытожил Ерастов.

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