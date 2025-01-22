Федерация фитнес-аэробики России создает реестр тренеров и клубов

Федерация фитнес-аэробики России (ФФАР) предложила создать единый реестр спортивных клубов и квалифицированных тренеров, чтобы помочь разобраться в рынке услуг по фитнес-аэробике. В данный список уже включили более 70 записей о местах занятий фитнес-аэробикой и квалифицированных тренерах.



«Чем больше россиян приобщается к занятиям спортом, тем актуальнее проблема качества физкультурно-оздоровительных и образовательно-тренировочных услуг. На сегодняшний день есть много источников информации о тренерах по фитнес-аэробике. Однако в основном они содержат лишь статистические данные, не раскрывают квалификационный потенциал тренера и не имеют гарантии со стороны источника. Реестр квалифицированных тренеров и клубов по фитнес-аэробике, созданный ФФАР, станет ориентиром для всех, кто выбирает качественные и профессиональные услуги«, — сказал вице-президент ФФАР Кирилл Жариков.

Спортивным клубам и тренерам, которые решат разместить информацию в реестре, будет предоставлена гарантия подтверждения их профессионального статуса. Также ФФАР организует презентацию услуг в масштабах всей России.

Кроме того, федерация планирует обучать и повышать квалификации тренеров, которые состоят в реестре. А тренерам-преподавателям из реестра обеспечат информационную и юридическую поддержку, регулярное сопровождение при участии в спортивных сборах, соревнованиях и фестивалях.