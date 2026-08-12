Бегунам рассказали, что делать при боли в боку

Боль в боку во время бега чаще возникает у новичков, однако столкнуться с ней могут и опытные спортсмены. Чтобы снизить вероятность неприятных ощущений, перед тренировкой необходимо хорошо размяться и не выходить на пробежку сразу после плотного приема пищи, пишет «Марафонец».

Во время занятия рекомендуется равномерно дышать, держать спину ровно, а темп и интенсивность нагрузки увеличивать постепенно. Если бок все же заболел, следует замедлиться или перейти на шаг, расслабиться и сделать несколько глубоких спокойных вдохов. Ослабить неприятные ощущения также может легкий самомассаж болезненного участка на выдохе. Он помогает стимулировать отток крови и уменьшить боль.