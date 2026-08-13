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Тренер объяснила, как спорт влияет на тестостерон у мужчин и женщин
Тренировки и восстановление

13 августа, 14:00

2 мин.

Тренер объяснила, как спорт влияет на тестостерон у мужчин и женщин

Мария Задорожная
Автор
Ольга Яблокова
Фитнес-тренер, атлет
Мужчина тренируется в зале
Фото djiledesign, iStock

Физическая активность помогает регулировать уровень тестостерона, однако результат зависит от вида и интенсивности тренировок, а также от качества восстановления. Об этом эксклюзивно для «СЭ» рассказала тренер Ольга Яблокова.

Тестостерон участвует в поддержании мышечной массы, плотности костей, уровня энергии и либидо. По словам эксперта, наиболее выраженное влияние на его выработку у мужчин оказывают силовые тренировки. После интенсивного занятия концентрация гормона может временно увеличиться на 20-37 процентов по сравнению с состоянием покоя.

Наибольший отклик вызывают многосуставные упражнения, при выполнении которых одновременно работают несколько групп мышц. К ним относятся приседания, становая тяга, жим лежа и подтягивания.

При этом повышение уровня тестостерона после тренировки носит кратковременный характер: в течение нескольких часов показатель возвращается к исходному значению. Регулярные силовые занятия обычно не приводят к существенному росту базового уровня гормона у здоровых мужчин, но помогают поддерживать гормональный баланс и чувствительность тканей к тестостерону.

Чрезмерные нагрузки могут дать обратный эффект. Продолжительные кардиотренировки, недостаток отдыха и перетренированность способствуют повышению уровня кортизола, на фоне чего выработка тестостерона способна снижаться.

У женщин этот гормон также влияет на энергию, настроение, мышечную массу и либидо, хотя его концентрация значительно ниже, чем у мужчин. Силовые упражнения могут ненадолго повысить уровень тестостерона, но не доводят его до мужских значений.

Кроме того, такие тренировки помогают женщинам сохранять мышцы, укреплять кости, улучшать чувствительность к инсулину и поддерживать нормальный обмен веществ. По словам Яблоковой, получить пользу от занятий можно при сбалансированной нагрузке и достаточном восстановлении.

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