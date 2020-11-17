Украинский стронгмен стал самым сильным человеком на планете

Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул самого сильного человека на планете (World Strongest Man-2020), выиграв соревнования во Флориде. 24-летний спортсмен стал самым молодым атлетом в мире, выигравшим этот трофей.

Второе место занял британец Том Столтман. Третье — канадец Жан-Франсуа Карона.

World Strongest Man прошел с 11 по 15 ноября. Изначально соревнования должны были пройти в мае, но были перенесены из-за пандемии.