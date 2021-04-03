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Воронкова признана самым ценным игроком «Финала шести»

22:12
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Доигровщица калининградского «Локомотива» Ирина Воронкова признана самым ценным игроком «Финала шести» чемпионата России, который завершился в Казани.

В победном финале с московским «Динамо» (3:2) Воронкова набрала 16 очков.

Лучшие игроки «Финала шести» чемпионата России

MVP (самый ценный игрок): Ирина Воронкова («Локомотив»).

Связующая: Татьяна Романова («Динамо»).

Подающая: Арина Федоровцева («Динамо-Ак Барс»).

Нападающая: Наталья Перейра («Динамо»).

Блокирующая: Валерия Зайцева («Локомотив»).

Либеро: Алла Галкина («Локомотив»).

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