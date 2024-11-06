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6 ноября, 22:49

Определились все полуфиналисты Кубка России по волейболу среди женщин

Алина Савинова
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Санкт-петербургская «Ленинградка», а также казанское и московское «Динамо» завоевали путевки в полуфинал Кубка России по волейболу среди женщин.

В среду, 6 ноября, команды провели ответные четвертьфинальные матчи, по итогам которых «Динамо-Ак Барс» обыграло «Заречье-Одинцово» (3-1), «Ленинградка» — «Динамо-Метар» (3-1), а московское «Динамо» — «Спарту» (3-2). Все три команды выиграли свои серии со счетом 2-0.

Первыми в 1/2 финала соревнований вышли волейболистки «Локомотива», которые обеспечили себе место в четверке сильнейших еще в октябре.

Волейбол
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