Олимпийский чемпион по волейболу Волков завершил карьеру

Капитан и блокирующий казанского «Зенита» Александр Волков завершил игровую карьеру и намерен в ближайшее время стать тренером, сообщил директор клуба Олег Брызгалов.

В воскресенье волейболисты казанского «Зенита» завоевали золотые медали чемпионата России, победив в финальной серии плей-офф московское «Динамо» (3-0).

«Волков после победы на чемпионате России заявил о завершении игровой карьеры. Насколько я понимаю, он сейчас планирует стать тренером. Но не в нашем клубе, мы заранее честно с ним объяснились: Александр до официального объявления сообщил, что завершит карьеру, а мы — что работа по формированию команды начинается в январе.

Наш тренерский штаб очень большое внимание уделяет именно подбору игроков команды. И с точки зрения не только того, как она играет, но и как ребята общаются вне площадки. И поэтому в эти годы у нас был, можно сказать, идеальный капитан. Такой капитан, который может и призвать своим авторитетом, и всегда прийти на помощь», — приводит слова Брызгалова РИА «Новости».

38-летний Волков является олимпийским чемпионом 2012 года, бронзовым призером Игр-2008, серебряным медалистом чемпионата Европы-2007 и шестикратным чемпионом России.