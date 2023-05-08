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Сегодня, 11:57

Американский волейболист «Зенита-Казань» посвятил победу в суперлиге российским болельщикам

Микеле Антонов
Корреспондент
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Связующий казанского «Зенита» из США, Майка Кристенсон в разговоре с «СЭ» подвел итоги выступления команды в суперлиге.

— Майка, что для вас значит победа в суперлиге?

— Это было очень важно для меня. Цель всего сезона. В прошлом году нам не удалось выполнить эту задачу, поэтому сейчас я счастлив. Благодарен за то, что сейчас имею возможность находиться здесь. Обидно за Павла Панкова (связующего «Динамо», получившего травму в третьей партии. — Прим. «СЭ»). Он сердце этой команды. Желаю ему скорейшего восстановления. Но мы это сделали! Очень многим пришлось пожертвовать, это была долгая дорога. Теперь мы чемпионы!

— Удивлены количеством зрителей?

— Это было великолепно, поддержка болельщиков бесценна. Все наслаждались игрой, отличные 5 сетов.

— На недавнем футбольном матче РПЛ «Торпедо» было меньше болельщиков!

— Не знаю, не могу сказать (смеется). Очень благодарен всем, болельщикам кто пришел сюда, эта победа для них!

ВК Зенит (Казань)
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