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Кошелева вернулась в Россию и будет выступать за «Локомотив»

11:23
Татьяна Кошелева. Фото Reuters
Татьяна Кошелева. Фото Reuters
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Доигровщица китайского клуба «Гуандун Эвергрэнд» Татьяна Кошелева подписала контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт калининградцев.

В минувшем сезоне 31-летняя россиянка вместе с «Гуандун Эвергрэнд» заняла четвертое место в чемпионате Китая.

Кошелева является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы, а также трижды выигрывала чемпионат России.

Дополнительная информация

http://www.vc-lokomotiv.com/news/739-dobro-pozhalovat--tatyana

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