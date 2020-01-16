Кошелева вернулась в Россию и будет выступать за «Локомотив»

Доигровщица китайского клуба «Гуандун Эвергрэнд» Татьяна Кошелева подписала контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт калининградцев.

В минувшем сезоне 31-летняя россиянка вместе с «Гуандун Эвергрэнд» заняла четвертое место в чемпионате Китая.

Кошелева является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы, а также трижды выигрывала чемпионат России.