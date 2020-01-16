Кошелева вернулась в Россию и будет выступать за «Локомотив»
11:23
Доигровщица китайского клуба «Гуандун Эвергрэнд» Татьяна Кошелева подписала контракт с «Локомотивом», сообщает официальный сайт калининградцев.
В минувшем сезоне 31-летняя россиянка вместе с «Гуандун Эвергрэнд» заняла четвертое место в чемпионате Китая.
Кошелева является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы, а также трижды выигрывала чемпионат России.
Дополнительная информация
http://www.vc-lokomotiv.com/news/739-dobro-pozhalovat--tatyana
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