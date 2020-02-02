«Динамо-Казань» обыграло «Ленинградку», «Сахалин» уступил «Протону»

В матче регулярного чемпионата России среди женщин казанское «Динамо» обыграло на выезде «Ленинградку» со счетом 3:1 (25:17, 25:22, 19:25, 27:25).

В другом матче саратовский «Протон» обыграл «Сахалин» — 3:1 (25:14, 28:26, 17:25, 25:22).

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

13-й тур

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо-Казань (Казань) — 1:3 (17:25, 22:25, 25:19, 25:27)

2 февраля.

Протон (Саратов) — Сахалин (Южно-Сахалинск) — 3:1 (25:14, 28:26, 17:25, 25:22)

2 февраля.