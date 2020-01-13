Диагональный «Зенита» Грозер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

Диагональный «Зенита» из Санкт-Петербурга Георг Грозер объявил о завершении карьеры в сборной Германии, сообщает Twitter суперлиги.

Диагональный @vczenitspb Георг Грозер объявил о завершении выступлений за сборную Германии! Это была отличная карьера ??? pic.twitter.com/EuCXpPTHy0 — Мужская волейбольная Суперлига Париматч (@superligamen) January 13, 2020

Команда не смогла квалифицироваться на Олимпиаду-2020 в Токио. 35-летний Грозер дебютировал в сборной в 2007 году. В ее составе он становился бронзовым призером чемпионата мира, брал серебро на чемпионате Европы и выигрывал золото Евролиги.