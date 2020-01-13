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Диагональный «Зенита» Грозер объявил о завершении карьеры в сборной Германии

14:08
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Диагональный «Зенита» из Санкт-Петербурга Георг Грозер объявил о завершении карьеры в сборной Германии, сообщает Twitter суперлиги.

Команда не смогла квалифицироваться на Олимпиаду-2020 в Токио. 35-летний Грозер дебютировал в сборной в 2007 году. В ее составе он становился бронзовым призером чемпионата мира, брал серебро на чемпионате Европы и выигрывал золото Евролиги.

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