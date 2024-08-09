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Сегодня, 12:32

Спиридонов: «Российский волейбол — самый сложный и сильный в мире»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Волейболист катарского клуба «Аль-Араби» Алексей Спиридонов сравнил уровень волейбола в России и Катаре.

«Российскому волейболу есть что позаимствовать у Катара? Нет. Если сравнить волейбол между Россией и Катаром, то я считаю, что российский — самый сложный и сильный в мире», — приводит слова Спиридонова Metaratings.ru.

Спиридонов является двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны. С 2020 года волейболист выступает за арабские команды, на его счету победа в чемпионате и Кубке Катара.

Источник: Metaratings.ru
Волейбол
Алексей Спиридонов
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