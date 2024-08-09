Спиридонов: «Российский волейбол — самый сложный и сильный в мире»

Волейболист катарского клуба «Аль-Араби» Алексей Спиридонов сравнил уровень волейбола в России и Катаре.

«Российскому волейболу есть что позаимствовать у Катара? Нет. Если сравнить волейбол между Россией и Катаром, то я считаю, что российский — самый сложный и сильный в мире», — приводит слова Спиридонова Metaratings.ru.

Спиридонов является двукратным чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны. С 2020 года волейболист выступает за арабские команды, на его счету победа в чемпионате и Кубке Катара.