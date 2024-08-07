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Леон: «Без «Зенита», без наших успехов у меня бы никакой карьеры не получилось»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кубинский волейболист Вильфредо Леон, играющий за сборную Польши, рассказал, как для него прошли четыре года в казанском «Зените».

«Казань — особенный город для меня. И навсегда таким останется. Без «Зенита», без партнеров, без наших успехов у меня бы никакой карьеры не получилось. И кроме того, это безумно красивый город. А какая там еда! Часто, конечно, вспоминаю Россию. Как только у кого-то из ребят день рождения, вспоминаю. У меня в Казани много... друзья. Нет, так неправильно... Много — кого? Друзей!» — цитируют «Известия» Леона.

С 2014 по 2018 год Леон играл за «Зенит», приняв участие в 116 матчах.

Источник: «Известия»
Волейбол
ВК Зенит (Казань)
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