Леон: «Без «Зенита», без наших успехов у меня бы никакой карьеры не получилось»

Кубинский волейболист Вильфредо Леон, играющий за сборную Польши, рассказал, как для него прошли четыре года в казанском «Зените».

«Казань — особенный город для меня. И навсегда таким останется. Без «Зенита», без партнеров, без наших успехов у меня бы никакой карьеры не получилось. И кроме того, это безумно красивый город. А какая там еда! Часто, конечно, вспоминаю Россию. Как только у кого-то из ребят день рождения, вспоминаю. У меня в Казани много... друзья. Нет, так неправильно... Много — кого? Друзей!» — цитируют «Известия» Леона.

С 2014 по 2018 год Леон играл за «Зенит», приняв участие в 116 матчах.