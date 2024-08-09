Елизавета Лукьянова: «Для меня Кубок Первого канала — больше шоу-матч»

Диагональная казанского «Динамо-Ак Барс» и сборной России Елизавета Лукьянова поделилась впечатлениями от подготовки к предстоящему с 16 по 18 августа Кубку Первого канала и рассказала, чего ждет от турнира.

— Еще не так много дней прошло с начала сборов, но пока все идет хорошо, тренируемся, состав сильный, готовимся к Кубку Первого канала. Знаю, что 16 числа вместе с мальчиками мы поедем на драфт, и там тренеры по очереди будут набирать игроков, и с этого дня мы будем тренироваться уже непосредственно в своих командах. А 18-го играем. К кому из наставников хотела попасть, если честно, пока не думала. Было бы интересно как с Зораном Терзичем, так и с Николаем Карполем — потренироваться, посмотреть на процесс изнутри. На мой взгляд, этот турнир — больше шоу, возможность привлечения новых зрителей из числа людей, не вовлеченных в волейбол. Мне в данном случае важнее участие, чем победа. Даже несмотря на солидный призовой фонд.

— Каково тренироваться рядом с девушками, многие из которых через неделю станут соперницами?

— Не обращаю на это особого внимания, как и другие. Ведь в волейболе составы команд каждый год меняются, спортсмены переходят из клуба в клуб. И привыкаешь, что сегодня ты играешь с кем-то в одной команде, а завтра он выходит уже против тебя.

Призовой фонд Кубка Первого канала, за который поборются лучшие волейболисты страны у мужчин и женщин, составит 20 миллионов рублей.