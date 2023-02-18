Дисквалифицированный волейболист Ильиных покинул пост спортивного директора «Белогорья»

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Дмитрий Ильиных покинул пост спортивного директора «Белогорья» и не вернется на эту должность до окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация завершится 12 января 2025 года.

«Это та старая история», — сказал Ильиных ТАСС.

36-летний спортсмен завершил карьеру осенью 2021 года. Он является чемпионом Европы 2013 года.