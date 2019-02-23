"Динамо-Казань" всухую переиграло "Протон"

"Динамо-Казань" на выезде всухую одолело "Протон" (3:0) в матче женского чемпионата России по волейболу.

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Полностью результаты игрового дня выглядят следующим образом.

РОССИЯ. Женщины. Суперлига

18-й тур

Минчанка (Минск) - Енисей (Красноярск) - 1:3 (25:20, 23:25, 21:25, 20:25)

"Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - "Заречье-Одинцово" (Московская область) - 3:1 (25:18, 25:22, 21:25, 25:22)

"Протон" (Саратов) - "Динамо-Казань" (Казань) - 0:3 (14:25, 20:25, 27:29)

"Динамо" М (Москва) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 3:1 (25:12, 22:25, 25:20, 25:10)

"Локомотив" К (Калининградская область) - "Ленинградка" (Санкт-Петербург) - 3:0 (25:18, 25:17, 25:11)

"Динамо" Кр (Краснодар) - "Динамо-Метар" (Челябинск) - 3:1 (25:15, 25:16, 28:30, 26:24)