"Динамо-Казань" всухую переиграло "Протон"

"Динамо-Казань" на выезде всухую одолело "Протон" (3:0) в матче женского чемпионата России по волейболу.
Полностью результаты игрового дня выглядят следующим образом.
РОССИЯ. Женщины. Суперлига
18-й тур
Минчанка (Минск) - Енисей (Красноярск) - 1:3 (25:20, 23:25, 21:25, 20:25)
"Уралочка-НТМК" (Свердловская область) - "Заречье-Одинцово" (Московская область) - 3:1 (25:18, 25:22, 21:25, 25:22)
"Протон" (Саратов) - "Динамо-Казань" (Казань) - 0:3 (14:25, 20:25, 27:29)
"Динамо" М (Москва) - "Сахалин" (Южно-Сахалинск) - 3:1 (25:12, 22:25, 25:20, 25:10)
"Локомотив" К (Калининградская область) - "Ленинградка" (Санкт-Петербург) - 3:0 (25:18, 25:17, 25:11)
"Динамо" Кр (Краснодар) - "Динамо-Метар" (Челябинск) - 3:1 (25:15, 25:16, 28:30, 26:24)
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