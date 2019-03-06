Максим Ковтун: "Хорошо, что приземлил тройной аксель – весьма неудачно вылетел в самом начале"

Российский фигурист Максим Ковтун после короткой программы на Универсиаде в Красноярске рассказал о допущенной помарке. Он набрал 91,74 балла.

– Хочу сказать, что Универсиада – самый необычный старт, на котором я был, – отметил Ковтун. – Очень приятные ощущения, крутая организация, лед и болельщики – все супер. Праздничная и дружелюбная атмосфера – при том, что для всех это важный старт, все остаются в прекрасном расположении духа, общаются друг с другом, и это здорово.

Конкуренция? Безусловно, здесь нет какой-то части сильнейших спортсменов, но те серьезные люди, которые приехали, выступают на высочайшем уровне – чемпионатах мира и Европы, – поэтому разницы для меня нет, все равно надо показывать максимум.

С первых секунд короткой программы зрители начали поддерживать, это было очень приятно, и программа, безусловно, играла по-другому – вся энергия публики сегодня очень ее украсила. Эмоционально получил большое удовольствие от проката. Все элементы сделал неплохо, за исключением маленькой помарки на тройном акселе. Но хорошо, что я его приземлил, потому что весьма неудачно вылетел в самом начале. Это только тренеры поймут – они видят, какие аксели у меня обычно, и какой выход-прыжок получился здесь. (Егор Бычков)