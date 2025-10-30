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В 2026 году российские студенты планируют участвовать более чем в 10 чемпионатах мира

Руководитель Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Крюков сообщил, что в 2026 году российские спортсмены намерены участвовать более чем в 10 чемпионатах мира среди студентов.

«Одна из главных задач Российского студенческого спортивного союза — добиться того, чтобы наши спортсмены могли беспрепятственно выезжать на международные старты и доказывать там, что они лучшие», — цитирует Крюкова ТАСС.

По словам руководителя РССС, организация находится в тесном контакте с Международной федерацией университетского спорта (FISU) и сохраняет с ней хорошие рабочие отношения.

В 2025 году российские спортсмены впервые за шесть лет выступили на Универсиаде. На соревнованиях в Германии они завоевали 6 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовые медали.

Источник: ТАСС
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